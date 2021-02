El Lenovo Tenerife busca el trago final

Tendrá que ser la vencida porque la de hoy (15.00 horas) será la tercera vez que Lenovo Tenerife y Real Madrid se miden esta temporada. La primera, en la semifinal de la Supercopa Endesa, fue para los blancos; la segunda, en la liga regular de la ACB, también se la llevaron los de Laso. Las dos derrotas aurinegras sucedieron en el Santiago Martín, pero hoy se juega la semifinal de la Copa del Rey 2021 en el WiZink Center de Madrid, es la hora.

Muchos son los datos que colocan a los de Pablo Laso como los favoritos al triunfo. Son los vigentes campeones, lideran con solvencia la Liga Endesa, juegan como locales, llegan con cinco triunfos consecutivos en las últimas semanas, destruyeron al Valencia Basket en los cuartos de final. Todo pinta en contra de los laguneros, pero el TD Systems Baskonia mostró el camino con un triunfo rotundo (64-84) en el feudo blanco en la Euroliga.

Es por ahí por donde pretende aferrarse el Lenovo Tenerife a sus posibilidades, que no son pocas, de meterse en la primera final de la Copa del Rey de su historia. Y es que, además de llegar al tercer duelo del curso ante el Real Madrid sin haberle ganado los dos anteriores, también se puede cumplir aquello de a la tercera va la vencida en lo que a semifinales coperas aurinegras se refiere.

En favor de los aurinegros juegan las ausencias de los de Pablo Laso, en especial una que para muchos pasa desapercibida, pero no para Marcelinho Huertas. El brasileño no estará sometido a la defensa de Jeff Taylor, lesionado para esta cita. El sueco siempre ha hecho sufrir al carioca y hoy no estará sobre la pista. Un alivio para un Marcelinho que quiere desquitarse de su actuación ante el Burgos donde las pérdidas le lastraron.

En los blancos también es duda Usman Garuba. El joven interior de la escuadra madrileña ha sabido defender bien siempre a un Gio Shermadini que, por contra, también le saca los colores y las faltas a Walter Tavares, ¿el pívot más dominante de Europa? Cierto es que los dos, el georgiano y el caboverdiano, llegan con descanso en sus piernas por aquello de haber tenido partidos relativamente cómodos en los cuartos de final.

Para el que no hay comodidad ni relajación es para Gabriel Deck. Es el argentino el hombre que está marcando las diferencias en el Real Madrid. Duro trabajo tendrá Aaron Doornekamp, de entrada, para frenar la potencia del argentino aunque lo que más preocupa a Txus Vidorreta es que su equipo sea capaz de jugar el baloncesto que viene mostrando con regularidad en este curso. De hacerlo, aquello de a la tercera va la vencida ya no será un tópico.