Los médicos de Tenerife piden un “nivel 1 reforzado”

Tenerife continúa esta semana en el ‘nivel 1’ de alerta con las medidas específicas que las autoridades sanitarias han impuesto en todo el archipiélago para evitar las celebraciones de Carnaval. La duda de muchos ciudadanos es si la isla se mantendrá en esta situación a partir del lunes.

El Consejo de Gobierno regional tiene previsto analizar la evolución de los indicadores epidemiológicos del archipiélago en la reunión de este próximo jueves. Si no hay cambios sustanciales, Tenerife entrará el día 22 en el ‘nivel 1’ sin restricciones duras como el toque de queda.

La eliminación de la limitación de movimiento nocturno ha generado polémica entre una parte de la población por el riesgo que representa.

En este sentido se ha pronunciado en COPE la portavoz de la Plataforma de Médicos de Atención Primaria de Tenerife, Ana Joyanes, que apuesta por un ‘nivel 1’ reforzado para mantener controlada la curva de contagios.

“Aunque estos días tengamos restricciones, muchas personas se las van saltar. No podemos cantar victoria hasta que no veamos cómo se comporta la gente durante el ‘no Carnaval’. Es importante que lleguemos al lunes con una incidencia de la pandemia relativamente baja. En cualquier caso, no descartaría que se pudieran aplicar algunos ajustes para minimizar la posibilidad de que tengamos que volver atrás. Se podría continuar perfectamente con un toque de queda atenuado que se podría iniciar a la 1 de la madrugada “, ha explicado.

En esta línea, Ana Joyanes ha querido destacar que el comportamiento de los habitantes de Tenerife ha sido ejemplar desde el mes de diciembre. “Hemos dado una lección cumpliendo las normas, por eso, me dolería mucho perder lo que se ha conseguido con tanto esfuerzo. Ahora, es fundamental que nos adaptemos a la normalidad con todas las precauciones, no olvidando la mascarilla, la distancia social y evitando las reuniones en espacios cerrados”, ha concluido.