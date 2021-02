Los trabajos de demolición de la primera fase de Las Chumberas entran en su última etapa

Transcurridas tan solo poco más de dos semanas desde el inicio de los trabajos de demolición de los diez bloques que conforman la primera fase de la urbanización de Las Chumberas, en La Laguna, siete de ellos han caído ya, en concreto, los edificios 3, 4, 15, 16, 33, 42 y el 5 casi entero. Por lo que las obras se adentran en su tramo final con la demolición de los tres últimos que siguen en pie, que son los bloques 1, 2 y 8, y algo que queda por tirar del 5, que caerán entre lo que queda de esta semana y la siguiente, según las previsiones de la empresa encargada de los trabajos.

Estas obras comenzaron el día 18 del pasado enero, una fecha histórica para los vecinos de la urbanización, que llevaban 12 años esperando por este momento, desde que comenzara su lucha en 2009, cuando se detectó la aluminosis en sus viviendas.

Ese primer día de demolición acabó con dos de los edificios caídos (15 y 16) y la semana culminó con otro más derribado (42). Durante un par de días las obras concretas de demolición tuvieron que pausarse, mientras se retiraban los escombros y Telefónica terminaba también de quitar el cableado que faltaba.

A lo largo de la última semana de enero cayeron los edificios 3, 4, casi todo el 5, y el 33. Éste último estaba anexo al 27, que no tiene aluminosis y no se va a demoler, pero del que hubo que desalojar por un día a sus residentes mientras se derribaba el bloque 33 anexo. Operación que se llevó a cabo sin “ningún problema”, por lo que los vecinos pudieron volver a sus hogares en el mismo día, según explicó el consejero delegado de la empresa municipal de Viviendas y Servicios de La Laguna (Muvisa) del Ayuntamiento, ente gestor responsable de la actuación, Ignacio Viciana.

Mientras, esta primera semana de febrero ha arrancado con la retirada de escombros, y los trabajos concretos de demolición continuarán hoy, ya que ayer fue festivo. La previsión es que, en lo que queda de semana, se remate el bloque 5 y caigan también el 2 y el 1, con lo que lo más probable es que el 8 se quede para la próxima, culminándose así los trabajos de demolición de la primera fase de este proyecto.

Viciana ya valoró, la pasada semana, que esta fase del proyecto “va más rápido de lo que estaba previsto, pero sin correr riesgo ninguno”. “Es verdad que no es solo demoler, sino también retirar escombros, pero creo que va a acabar en un tiempo más breve al que estaba previsto de esos ocho meses, a contar desde el pasado septiembre -continuó explicando-. Creo que en febrero está todo tirado, así que puede que ganemos unos tres meses, pero esto no quiere decir que después no aparezcan otras complicaciones y que se retrase, pero en cuanto a la demolición hemos ido más rápido de lo previsto”.

Una vez se termine la demolición, la misma empresa ejecutará el proyecto de urbanización, así como la edificación.