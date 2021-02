Miguel Concepción: “Me gustaría y tengo mucha ilusión por presidir el centenario”

Miguel Concepción está dispuesto a seguir al frente de la Presidencia del CD Tenerife. Lo ha desvelado en una charla ofrecida con motivo de sus 15 años como máximo mandatario blanquiazul y que ha sido emitida por los canales oficiales de la entidad.

En el coloquito mantenido con los periodistas Salvador García, Juan Galarza, y Luis Padilla, Concepción fue muy claro: “Lo más posible es que opte por presentarme y terminar los proyectos iniciados porque no me gusta dejar las cosas a medias. No he tomado la decisión pero maduro esa idea”.

En caso de hacerlo, su intención es llevar a cabo la junta de accionistas en diciembre, con “una mayoría suficiente” que le permita “acabar los proyectos pendientes”. “En las elecciones los accionistas darán la soberanía del club al proyecto que más les convenzan, pero si yo me presento la balanza estaría bastante inclinada. Es difícil que si me presento y hablo claro no tenga los apoyos suficientes, no es un tema que me preocupe mucho”.