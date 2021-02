Ramis: “El partido nos puede definir hacia dónde queremos ir”

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, repasó en la conferencia de prensa telemática previa al choque de mañana ante el Alcorcón, la última hora sobre su equipo. El tarraconense aseguró que el partido ante el cuadro alfarero es importante para saber que camino toma el representativo.“Queremos alejarnos de abajo. El partido tiene más importancia que el de la semana pasada porque ese ya terminó. Nos puede ayudar a definir más todavía hacia dónde queremos ir, no podemos desperdiciar oportunidades. Este partido no nos va a colocar definitivamente, pero te posiciona en la clasificación mirando más hacia arriba o hacia abajo. Queremos seguir un camino, hemos crecido, pero hay que mejorar”.

Uno de los males que aquejan al CD Tenerife es su evidente falta de gol, es el cuarto equipo que menos factura, por lo que el técnico blanquiazul pidió más aportación de sus jugadores. “Hay que aportar más goles otros jugadores que no sean los delanteros. Es verdad que Vada tiene que acercarse al gol, igual que Bermejo y Nono. Tienen que aportar los defensas también en jugadas de estrategia. Esa aportación debe ser común y es algo que echo en falta y que no paso por alto. Trabajamos y les insistimos mucho, incluso para que busquen situaciones de tiros a media distancia. Hay que creer en las segundas jugadas y es algo que trabajamos. Insistió que la cuota debe repartirse y hay otros jugadores que deben acercarse. Hay que llegar al área convencidos y con energía. Hay que buscar goles feos y no solo escuadras porque todos suman igual”.

Nombres propios

Ramis fue cuestionado por algunos futbolistas de la plantilla como son los casos de Aitor Sanz, Zarfino y Wilson, que se perdieron el partido ante el Leganés por molestias físicas. “Aitor Sanz está mejor. Tiene una sobrecarga pero valoraremos cómo puede llegar. No queremos riesgos aunque tiene buenas sensaciones. Mientras, Gio Zarfino está recuperado y si no sucede nada estará listo para ayudar. Quién no estará para este partido es Bruno Wilson, que se incorporará la próxima semana”. Otro de los nombres que salió a la palestra es el del capitán Suso Santana por su escasa aportación en los últimos partidos al no disponer de minutos. “Suso está teniendo un comportamiento muy profesional. Tiene ganas de revertir la situación, hablamos habitualmente, quiere pelear entrar en el equipo, me gusta. Entrena y suma como uno más pero hay mucha competencia”.

Por último, a pesar de que el rival ocupa puesto de descenso, el técnico blanquiazul no se fía del equipo de Anquela.“Los rivales son cada vez más difíciles porque se acerca el último tercio de la competición y todos peleamos por objetivos importantes. El Alcorcón llega con dos victorias y con posibilidades de salir del descenso”.