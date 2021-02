Ramis: “Perder no es una opción”

Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, compareció en la habitual conferencia de prensa telemática previa al choque de mañana ante el Leganés en Butarque. El tarraconense, pese a la trayectoria ascendente de su equipo en las últimas jornadas, sabe de lo complicado que lo tiene su equipo para prolongar la buena racha por los números que presenta el cuadro pepinero como local. “Espero un partido complicado. Hay que minimizar el potencial del CD Leganés. Vamos a por la victoria. No vamos con la sensación de que si perdemos no pasa nada. Perder no es una opción. Estos puntos tienen mucho valor. Los datos hablan de un rival que es fuerte en casa. Tienen potencial y mecanismos que hacen daño si no estás concentrado y defiendes bien. Encararán el partido con la idea de seguir creciendo en la clasificación”.

Ramis confirmó que recupera efectivos de cara al choque de mañana, aunque cuenta con la duda de Aitor Sanz. “Gio Zarfino y Sam Shashoua han trabajo con el grupo y ya están disponibles. Bruno Wilson sigue recuperándose y tendrá que esperar una semana más. Además tendremos que esperar por Aitor Sanz, con molestias en el isquio, y por Dylan por un golpe en la rodilla”.

El entrenador blanquiazul señaló que su mensaje a la plantilla sigue siendo de máxima exigencia para no bajar el pistón. “Quiero ver a mi equipo, que sigue siendo firme y que mantiene los niveles de concentración en todas las alturas defensivas que adoptemos en el partido. Ajustaremos para tener variedad y diferentes propuestas en función de lo que necesitemos para el partido. Hemos trabajado varias situaciones y veremos los jugadores que se adaptan mejor a unas cosas y a otras”.

Nombres propios

Valentín Vada es uno de los futbolistas que han dado un paso adelante tras sus buenas actuaciones en los últimos partidos con el representativo. El técnico tarraconense se mostró satisfecho por el rendimiento del argentino. “Ha tenido la voluntad de crecer con el equipo. Siempre supimos que tenía fútbol. Lo hemos visto y sabemos de lo que es capaz. Queremos sacar la mejor versión de él, pero ha querido revertir su situación adversa dando un paso adelante. El trabajo diario le ha hecho crecer y acercarse mucho más a lo que queremos de él en el equipo”.

Ramis valoró las últimas renovaciones que se han llevado a cabo por parte del club blanquiazul: Aitor Sanz, Alex Muñoz y Javi Alonso. “Las de Aitor y Alex Muñoz fueron por rendimiento y merecimiento. Javi Alonso viene de abajo y rinde en silencio. Estoy contento de que haya tenido ese premio. Está muy feliz porque ha cumplido uno de sus sueños y ahora debe seguir aportando lo que nos lo hace. Tiene un nivel altísimo dentro de la plantilla y me parece bien que el club haya confiado con él”.

Por último, el técnico blanquiazul sigue en la misma línea de las últimas semanas, y no quiso profundizar en el tema de su renovación. “No nos hemos reunido, ni hemos hablado de mi futuro. Estoy muy centrado en lo que estoy y ahora mismo no cabe esa reflexión. Estoy muy a gusto y centrado en el día a día”.