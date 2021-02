Santa Cruz revisará las tarifas de los aparcamientos públicos

En 2017, el Ayuntamiento de Santa Cruz sometió a análisis a los nueve aparcamientos que cuentan con una concesión pública en la ciudad. Entonces se concluyó que los incumplimientos con respecto a los pliegos eran numerosos, e incluso, en algunos casos motivo más que suficiente para recuperar la concesión. Tres años después, según aseguró ayer el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, la mayoría de las deficiencias detectadas entonces se han subsanado, “casi todas tenían que ver con una mala comunicación de los datos de las concesionarias”. Sin embargo, el edil también admitió que, de todos esos incumplimientos, el referente a las tarifas, seguía sin corregirse. Se refería el edil a que casi todos estos aparcamientos han modificado sus tarifas, al alza, sin solicitar permiso al Ayuntamiento. El edil apuntó que, “tenemos ya un estudio de las tarifas y en estos momentos estamos procediendo a revisarlas”. Díaz Guerra que compareció a petición de Unidas Podemos en la Comisión de Control, reconoció que lo que más le preocupa en el corto plazo, “una vez que el servicio ha informado de que no queda ninguna deficiencia grave pendiente, lo que queda es la revisión tarifaria. Santa Cruz sigue teniendo un grave déficit de aparcamiento, y, a lo mejor, hay un efecto disuasorio en las concesiones, precisamente por el exceso de precio”. El edil añadió que “no descartamos el rescate de aquellas concesiones que incumplan de manera grave los pliegos”.

El portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, llamó la atención sobre los más de tres años que han pasado desde que se realizara el análisis y la falta de medidas correctoras que, a su juicio, ha implementado el Ayuntamiento. Así, recordó que, por ejemplo, en el aparcamiento de Valentín Sanz se habían realizado 39 cesiones de derecho de uso de aparcamientos “que serán nulas si no aparecen las autorizaciones del Ayuntamiento”. “En el aparcamiento Puente Serrador-Mercado -continuó- no constan modificaciones de las tarifas, ni autorizaciones preceptivas desde 2011. Pero el canon cambió de cuantía en 2012, 2013 y 2014. Modificaciones que debieran estar causadas por cambios en las tarifas”.

En el aparcamiento del estadio, recordó Trujillo, también se produjo una cesión no autorizada, así como la ausencia de autorizaciones preceptivas para subir tarifas. A esto se añade que, en otras había alguna actividad no permitida (como un taller), incumplimientos en materia de plazas de abonados y en rotación con efectos sobre el pago del canon, no cobro de intereses de demora… Con este panorama, Trujillo apuntó que, más que hablar de incumplimientos habría que hacerlo “de algún cumplimiento”. El portavoz de UP exigió una renegociación de los contratos de los aparcamientos públicos en régimen de concesión, tras comprobar que el gobierno municipal (CC-PP) “ha hecho muy poco por acabar con el auténtico caos y despropósito en la gestión de estos aparcamientos”.

Desde el PSOE, su portavoz, José Ángel Martín, recordó que durante su estancia al frente de Servicios Públicos se procedió al rescate de la concesión del parking de Tres de Mayo, “por una cesión ilegal de la concesión, un expediente que llegó a caducar en dos ocasiones”. Martín apuntó a la pérdida de control del Ayuntamiento sobre estas concesiones con unos pliegos que “no nos permiten ni siquiera bonificar plazas si el concesionario no quiere”. “Nosotros apostamos por la gestión directa a medida que se vayan recuperando las concesiones”.

Matilde Zambudio (Cs) también criticó la falta de control municipal y destacó que es el modo en el que ha gobernado CC “se acogen a un pliego y luego hacen lo que les da la gana, sin que nadie les diga nada”.