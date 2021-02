Siguen siendo treinta y la madre

Real Madrid contra Lenovo Tenerife o, lo que es lo mismo, Pablo Laso contra Txus Vidorreta. En la cancha se jugará un partido, en los banquillos habrá otro que a buen seguro echará chispas después de lo sucedido hace apenas mes y medio en el Santiago Martín.

El técnico del conjunto madrileño pidió un tiempo muerto con el marcador decidido a su favor y dos segundos por jugar. “Está muy bien que pida este tiempo. Sabe que en la segunda vuelta tenemos la opción de ganarles el basket average”, dijo tras la primera derrota de los aurinegros como locales Vidorreta, que fue más allá.

“Es complicado jugar contra el Real Madrid, en el banquillo contrario están retransmitiendo el partido continuamente. Jugando como si estuviéramos fuera de casa, como son treinta y la madre ellos están con muchas ventajas, además de su calidad”, dijo el técnico vasco. En el Madrid, que jugará como local esta semifinal, volverán a ser hoy treinta y la madre.

El pique no viene de hace mes y medio, ya se había producido con Vidorreta en Valencia. “Si hay alguien que puede estar contento con el arbitraje es el Real Madrid. No entiendo lo que ha dicho Pablo Laso ni a qué juega a estas alturas”, argumentaba el ahora técnico aurinegro tras la queja de Laso por una antideportiva de Gustavo Ayón a Tibor Pleiss en un partido de octubre de 2017.

Ayer no hubo referencias directas en las comparecencias de ambos técnicos, pero Vidorreta dejó otro recado. “Solo se ha hablado de las bajas del Madrid, pero el Valencia tenía cuatro bajas más importantes”, disparó el entrenador de los laguneros, que profundizó diciendo que en ese encuentro de cuartos de final “el Madrid tenía 12 jugadores profesionales y el Valencia tenía muchos jugadores jóvenes. Me hubiera gustado que el Valencia estuviera con todo el equipo, pero no pudo ser. El partido no nos da muchas pistas”.