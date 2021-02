Solo siete de las 400 terrazas exprés han solicitado su regularización en Santa Cruz

Los datos de nuevos casos de COVID en Tenerife no terminan de bajar, hasta el consejero de Presidencia, Julio Pérez, reconocía el jueves que algo pasa en la Isla que no se consigue doblegar las cifras por debajo de los 50 casos diarios. Con esta situación, es probable, al menos así parecen apuntarlo los asesores, que la Isla, en vez de levantar las restricciones extras por el Carnaval este lunes, regresará al nivel 2. Esta incertidumbre se traslada de manera directa al sector de la hostelería, que ve cómo cada semana se enfrentan a cierres y aperturas de espacios interiores, a permitir el consumo en barra o a no hacerlo.

Una incertidumbre a la que el Ayuntamiento de Santa Cruz quiso hacer frente con el denominado proceso de las terrazas exprés, permitiendo que los locales sin este espacio hasta ahora, de forma rápida, pudieran disponer de mesas y sillas en el exterior, ocupando aparcamientos y aceras, incluso peatonalizando calles para que pudieran ser usadas como improvisadas terrazas. Más de 400 negocios se acogieron a esta medida, aún en vigor, y que en principio estaba prevista que se mantuviera hasta el 9 de mayo Sin embargo, desde Servicios Públicos, su responsable, Guillermo Díaz Guerra, reconoce que se está valorando adelantar el fin de este proceso (algunos municipios ya lo han hecho, como el Puerto de la Cruz o Tacoronte), puesto que solo siete de esas 400 han decidido regularizar su situación hasta el momento.

Lo que no quiere Servicios Públicos es que, en la última semana, los negocios decidan regularizarse todos de golpe. Según explica el edil responsable del área, “el proceso está configurado para dar respuesta a las restricciones más duras que se dieron en diciembre, y prueba del éxito es el número de negocios que se acogieron a esta solución”.

Sin embargo, a pesar de que se les ha trasladado a los propietarios que si creen que es una alternativa de negocio viable a mantener en el tiempo comiencen el proceso de regularización ordinario, esto no ha pasado en la medida que esperaba el Ayuntamiento. Y es que, como explica Guillermo Díaz Guerra, “mi planteamiento era el de que no deberíamos vincular el proceso a una fecha, sino condicionarlo a la evolución de la COVID, porque si desaparece y se abre el 100% de los interiores, el procedimiento de las terrazas exprés desaparece y lo que procede es tener terrazas siguiendo la ordenanza normal. Si pasa lo contrario, tendríamos que prolongarlo”. “Pusieron esa fecha -continúa- y ahora lo que se pretende es que se regularicen cuanto antes”. De momento, admitió el edil, “el decreto no se ha modificado, por lo que la fecha tope sigue en vigor”.

El problema es que muchos de estos negocios, precisamente, ven las terrazas exprés como una solución temporal, no han apostado por tener estos espacios de manera voluntaria. Como dice Guillermo Díaz Guerra, están esperando a que la situación se normalice para volver a su modelo de negocio. Si eso no pasa antes de mayo, entonces de los 400 habrá qué ver cuántos se animan entonces a hacer definitiva esa terraza.