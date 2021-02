Teodoro Ríos: “El Gobierno regional cree que una serie sobre la Historia de Canarias tiene cero interés para las Islas”

“El Gobierno de Canarias considera que contar la Historia de Canarias en una serie de televisión dirigida a las grandes plataformas tiene cero interés para Canarias”. Con esta frase, que casi parece un juego de palabras, el cineasta tinerfeño Teodoro Ríos resume su estupefacción, y su disgusto, ante la resolución de la Dirección General de Cultura por la que su proyecto Atlantes ha quedado fuera de la convocatoria de ayudas al sector audiovisual.

Teodoro Ríos precisa que la subvención solicitada iba dirigida a afrontar la biblia de la serie, el texto que esboza la manera en la que se va a desarrollar a través de los diferentes episodios, así como la escritura del guion del capítulo piloto. Un trabajo que el cineasta tinerfeño cifra en unos 30.000 euros. “Sin embargo -apostilla-, piensan que Atlantes, que quiero basar en la idea del héroe propio, en el relato de los vencidos, algo que nunca se ha llevado a la pantalla, no resulta interesante”.

INHIBICIÓN

En la resolución se señala que el comité evaluador ha desestimado el proyecto de la productora Festeam, al frente de la cual se halla el también cineasta Guillermo Ríos, hijo de Teodoro, por no alcanzar la puntuación mínima en los apartados 5 y 6 del punto 14 de las bases: la viabilidad económica y empresarial y la calidad de la propuesta creativa. “Canarias Cultura en Red se inhibe y encarga a tres profesionales de la Península evaluar los proyectos con unos criterios copiados de los del Ministerio de Cultura”, asevera Teodoro Ríos, “y, por ejemplo, no tienen en cuenta la trayectoria profesional, sino las producciones de los últimos 10 años”. “Así, películas tan emblemáticas que hice junto a mi hermano Santiago, como Guarapo, Mambí y El vuelo del Guirre, no se valoran. Sin dudar de su cualificación, me parece que esta gente es ajena a la realidad del sector audiovisual canario”. “Y también que es un trato humillante que no se merece alguien con una obra dedicada durante 40 años precisamente a Canarias”, apostilla.

Pese a esta decepción, Teodoro Ríos va a seguir adelante en su empeño por plasmar un ansiado proyecto para el que “solo pedía una ayuda para empezar a moverlo entre las grandes plataformas”. La idea sería rodar una serie de 8 o 10 episodios, “aunque la historia da para mucho más”, acerca de lo que ocurrió en Canarias de 1402 a 1496. A su labor como productor ejecutivo y guionista se suma la de su hijo Guillermo en la producción y también en la dirección de varios de capítulos de la serie, así como la del guionista Curro Royo (Alatriste, Hernán), el periodista y escritor Francisco Estupiñán o los investigadores Francisco García-Talavera y A. José Farrujia de la Rosa.

“Atlantes es un proyecto que plantea un relato que habla de reconocimiento y de amor”, explica Teodoro Ríos. “No se trata de revanchismo ni de apelar al independentismo -puntualiza-, sino de contar una historia que en el territorio nacional será una sorpresa y aquí un orgullo: mostrar todo aquello en lo que hasta hoy no hemos podido reconocernos. Fijar la mirada en nuestros héroes y en cómo murieron defendiendo su tierra”, concluye el cineasta.