Virginia Rodríguez: “No tengo nada de qué defenderme por vacunarme”

“No tengo nada de qué defenderme por haberme vacunado”, afirma Virginia Rodríguez, primera teniente de alcalde y concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Arafo y responsable del centro de mayores María Auxiliadora, de titularidad municipal.

La edil de la Agrupación Independiente de Arafo, coaligada a CC, insiste en que “si yo me vacuné los días 4 y 25 fue porque estaba incluida en el listado de vacunación que se envió al centro desde Sanidad, solo obedecí”, extrañándose de que ahora el Servicio Canario de la Salud, al igual que ha ocurrido con otros concejales en una situación similar, como la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma o el obispo Bernardo Álvarez, señale que no estaba autorizada a hacerlo. “Yo no sé las condiciones de los demás, pero supongo que si lo han hecho será por unas circunstancias similares o parecidas a las mías, cuando se trata de municipios pequeños en donde los concejales de esas áreas tenemos contacto con los mayores o, como es mi caso, llevamos la gestión a diario de la residencia, al tratarse de un centro sociosanitario municipal”.

Destaca Virginia, en declaraciones en exclusiva a Onda Tenerife y DIARIO DE AVISOS, que “en un centro sociosanitario como el nuestro en Arafo la gestión es municipal y por ello tengo contacto a diario con el centro, más las reuniones de coordinación semanales como concejala responsable del área, con acceso frecuente desde la etapa más dura de la pandemia, en la que hice también de coordinadora, hasta hoy que superviso todas las medidas para afrontar la COVID-19. Creo que lo hemos hecho bien, porque este centro no ha tenido ningún contagio, porque desde el 12 de marzo, antes del estado de alarma, hemos instaurado medidas, sin que nadie nos dijera lo que teníamos que hacer”.

Comenta la edil de Bienestar Social que “sobre la vacuna las indicaciones sobre la inmunización de las que están hablando ahora no son las mismas que nos dijeron a finales de diciembre, cuando nos explicaron que se tenían que vacunar todas las personas que tienen acceso al centro. Cuando me llamaron para vacunarme yo estaba en la lista, como lo estuve cuando se hicieron las PCR y cuando se hizo un cribado a todos los usuarios y a los trabajadores. Solo a los que estaban en el listado, como era mi caso, que aparecía como responsable de la residencia. Yo no me puse en la lista, me puso el equipo de vacunación de Sanidad”.

Virginia Rodríguez tomó la primera vacuna el 4 de enero, después de ser avisada el 31 de diciembre. Días después, cuando salió la polémica de políticos que se habían vacunado, “saltándose la cola”, como se diría vulgarmente, la edil de Arafo hizo una consulta a Sanidad y “me contestaron que se tenían que vacunar todos los que entran al centro de mayores, incluso aquellas personas que tienen menos contacto que tú, como el podólogo que va una vez a la semana”, señala Virginia Rodríguez, quien recuerda que “se ha vacunado a gente que lleva semanas y meses de baja, al personal de limpieza, al de ordenanza, a personas que tienen menos contacto con los mayores que yo”.

“Cuando hablo con los técnicos de Sanidad y con la rastreadora que nos mandan al centro ellos insisten en que tenía que estar vacunada, y no entienden que ahora se ponga en tela de juicio desde Sanidad”, explicó.

Asimismo, Rodríguez señaló que cuenta con el apoyo “al cien por cien, no tengo ninguna duda” del alcalde, Juan Ramón Martín, y lamentó que “se quiera hacer de esto un juicio político”, pero insiste, “no creo que tenga que defenderme de nada”.