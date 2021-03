Así vivieron la gala Naomi, Ylenia y Antonia, las tres guardianas del cetro

Naomi Cabrera Pulido, guardiana del cetro adulta: “Este año nos falta lo que más nos gusta a las reinas, la cabalgata, donde el pueblo valora tu esfuerzo”

Naomi Cabrera fue reina del Carnaval de Santa Cruz en 2011, con la fantasía ‘Cien años de historia’, de Leo Martínez. Al final, no fueron cien sino diez los años de historia que han tenido que pasar para Naomi volviera a hacer historia. El domingo, vestida por Alexis Santana, le volvió a ser otorgada la responsabilidad de guardar el cetro.

– ¿Es lo mismo ser reina que guardiana?

“Es una sensación diferente. Cuando me nombraron reina cumplí un sueño muy grande, algo que quería lograr. En el caso de las guardianas, es algo en lo que nunca había pensado, ya que es una gala especial creada por la pandemia. Aún así, me siento súper feliz porque he vivido una experiencia emocionante con mis compañeras, que son reinas a las que admiro”.

– También la gala ha sido diferente…

“Sí, la situación obligaba a hacer una gala grabada, sin público, cuando esa es una de las cosas más importantes de la experiencia. Pero sí que hemos recibido el calor de las redes sociales y el apoyo a través de las votaciones. Y creo que la experiencia más bonita fue la que se vivió tras el escenario, donde todos los equipos de las reinas vieron la gala juntos el domingo y se aplaudieron unos a otros”.

– ¿Qué significa tu fantasía, ‘Volver a vivir’?

“Tanto Alexis Santa como yo queríamos dar un poquito de luz a este año que hemos tenido y nos parecía que el rojo, que siempre es llamativo, pondría ese toque de ilusión y alegría. Con este diseño se mira hacia 2022, hacia un año que todos queremos disfrutar de otra manera y aplicar lo que hemos aprendido, como a valorar el Carnaval de la calle”.

– ¿Te quedas con las ganas de lucir el diseño en la calle?

“A las reinas lo que más nos gusta es la cabalgata. Ese momento en el que te dicen “reina, reina”, porque ahí ves que no solo a ti te hace ilusión sino que el pueblo chicharrero valora a su reina, le reconoce el esfuerzo. No obstante, yo no sé si podría aguantar el peso durante la cabalgata. Quizás con unas rueditas o si me agarraran el tocado… Date cuenta de que mi traje de 2011 pesaba entre 300 y 400 kilos, pero lo arrastraba con ruedas. La fantasía de 2021 pesa algo menos de 200 kilos y tienes que cargarla”.

-Diez años después, ¿qué te ha aportado ser reina?

“Cuando cumples un sueño, algo en ti cambia. Yo pensé que no volvería a vivir algo similar, pero fíjate, no sabemos lo que nos depara la vida”.

Ylenia Rodríguez Domínguez, guardiana del cetro infantil: “Me encanta mi fantasía porque tiene las miniaturas de la mayoría de las reinas, es todo un homenaje”

Ylenia Rodríguez Domínguez, de 10 años, conseguía volver a hacerse con el cetro de la Reina Infantil del Carnaval chicharrero el pasado domingo. La niña, que ya había sido nombrada monarca en el 2019 con una fantasía de Santi Castro, lograba otra vez el apoyo del público vistiendo un diseño de Ángel González en una gala especial que le ha servido para ganar “algo de alegría” con la que evadirse en unos tiempos “marcados por el coronavirus”.

– ¿Cómo te sientes?

“Muy emocionada y feliz a la vez. Estoy muy contenta con que me hayan elegido guardiana”.

– ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Muy diferente a la de la Gala Infantil de 2019?

“Sí, claro, ha sido vivir otra experiencia completamente diferente pero que también me ha encantado. Y a pesar de las diferencias yo creo que la Gala ha tenido mucha alegría”.

– ¿Qué tal te llevas con tus compañeras, las otras dos aspirantes a guardianas del cetro?

“Muy bien, he tenido mucha suerte de tener como compañeras a Amaia Hernández y Ayelén Pierchurowicz, ya que en la gala de 2019, cuando me nombraron reina, fueron ellas precisamente quienes dijeron mi nombre. Así que me ha hecho mucha ilusión volver a verlas”.

– Después de un año en el que las clases se tuvieron que hacer virtualmente y con un confinamiento de por medio, ¿cuántas ganas de Carnaval tenías?

“Yo especialmente tenía muchísimas ganas, con esto de la pandemia, de hacer algo especial. No ha habido Carnaval pero al menos esta ha sido una muy buena experiencia entre todo lo que pasamos el último año”.

– ¿Qué significa para ti esta fantasía diseñada por Ángel González?

“El traje, que se llama ‘Historias reales’ para mí simboliza la alegría y el homenaje al Carnaval. En la fantasía aparecen en miniatura los trajes de la mayoría de las reinas de la historia que ha tenido Santa Cruz, así que a mí me encanta y tengo muchísimas ganas de volver a ponérmelo”.

– ¿Y tienes ganas de sacarlo a la calle?

“Ojalá poder hacerlo. Yo soy muy carnavalera, sobre todo me gustan el coso y la cabalgata. Y tampoco me pierdo las tres galas de la reina”.

– ¿Con qué momento te quedas de la Gala del domingo?

“Con todo el apoyo recibido, tanto por los votos como por mi familia. No me esperaba volver a ganar un premio en Carnaval”.

Antonia Garrido Francés, guardiana del cetro de los mayores: “En un año en el que la pandemia nos ha aislado tanto, la gala ha sido muy positiva emocionalmente”

Antonia Garrido disfrutó “con mucha ilusión” el momento en el que mostró a los tinerfeños su fantasía ‘Aroma a Venecia’, diseñada por Arganda Lorenzo y su equipo de la Asociación del Carnaval Nira. Un traje que la convirtió el domingo en guardiana del cetro de los mayores en una gala que para ella resultó “muy positiva emocionalmente”.

– En 2019 la fantasía de Antonio Santos te convertía en reina, y desde el domingo eres guardiana del cetro con el traje de Arganda Lorenzo. ¿Cómo lo has vivido?

“Pues sigo flotando. Estoy que no me lo puedo creer. Pero muy contenta, muy contenta. Esto es algo que ni me lo esperaba ni estaba si quiera en mis planes”.

– ¿Ha sido muy diferente esta Gala para ti?

“Sí, esta vez al estar en un escenario sin público te tienes que armar de valor antes de lucir la fantasía porque no sientes la cercanía del público. Y tampoco llevas ruedas, sino que tienes que cargar la fantasía. Pero este año era necesario enviar el mensaje de que hay que mantener la esperanza de nuestro Carnaval por encima de la pandemia y por encima de todo”.

– ¿Qué significa para ti esta nueva fantasía?

“Pues yo, que conozco Venecia y que me encanta el Carnaval, me sentía totalmente identificada con la fantasía. Es un traje que se ve muy fino, aunque pesa, y para mí fue un orgullo enseñarlo a todo Tenerife y Canarias. Arganda y su equipo de la Asociación del Carnaval Nira han puesto en la fantasía muchas horas e ilusión durante unos 3 o 4 meses”.

– En un año de pandemia, sin apenas actividades de ocio y los contactos reducidos, ¿cómo se vive tener unos días de Carnaval Virtual?

“Para mí ha sido muy especial porque me ha hecho evadirme del día a día, de tantas medidas de seguridad y de sentirte tan aislada en un momento determinado. Y aunque no hemos estado muy juntos debido a las medidas, porque la verdad se ha controlado bastante eso, ha sido muy emotivo y muy bueno para mí emocionalmente. En concreto, grabamos durante dos semanas consecutivas y nos han hecho test de antígenos”.

– ¿Tienes ganas de disfrutar de la fiesta como la conocemos tradicionalmente?

“Sí, sobre todo de que el Carnaval vuelva a las calles, de sentir otra vez el acercamiento con la gente, bailar, disfrutar, divertirnos y ser feliz. En todo lo que dura el Carnaval somos felices y eso es muy diferente a lo que estamos viviendo ahora”.