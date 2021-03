El Fidel Castro del Carnaval: “Ojalá el parón sirva para recuperar la esencia”

Las bromas, el buen ambiente en las calles y el protagonismo de las orquestas canarias, frente a los botellones, las peleas y los espectáculos multitudinarios. Antonio Meseguer, quien fue durante 40 años el Fidel Castro del Carnaval chicharrero, quiere que el parón que la fiesta ha hecho este año a causa de la pandemia sirva para poner sobre la mesa la desvirtuación a la que, en su opinión, se ha llegado en los últimos años.

“Si este año sirviera para reflexionar y ver que se está perdiendo la esencia, que hemos dejado de lado nuestras bromas y nuestra gracia, entonces yo me tomaría este parón con mucho gusto”, apuntaba ayer este carnavalero a DIARIO DE AVISOS.

Antonio Meseguer opina que en los últimos años se ha olvidado “lo que nos dio la fama” y asegura que si el Carnaval de Santa Cruz está entre los mejores del mundo es por la forma de ser del chicharrero, “abierto a la conversación, dado a socializar con el desconocido”.

Y si en el fragor de la fiesta se daba algún conflicto o discusión, Meseguer asegura que siempre se decía la misma frase para calmar los ánimos: “dejen de discutir, olviden el asunto, que estamos en Carnaval”.

También cree que cada vez son menos frecuentes “las reuniones en las esquinitas”, esas en las que “veinte amigos llevaban dos tambores y allí mismo se ponían a baila y cantar”.

Por el contrario, ahora lo frecuente serían “los equipos de música de 80.000 vatios y los grandes espectáculos para los que solo se piensa en el público de fuera, en atraer a más y más visitantes a la Isla”.

Sobre el trato entre desconocidos, asegura que ya no se ve “ni gastar bromas”, porque “la gente cada vez sale más violenta”.

A esto suma “esa manía de llevarse a la calle 10 botellas de alcohol, y hasta que no se las terminan las 10, parece que no se saben divertir. El problema de eso es que la fiesta nunca la empiezan, porque luego no tienen el cuerpo para nada”, remata.

40 AÑOS SIENDO EL COMANDANTE

Como curiosidad, la idea de disfrazarse de Fidel Castro se la sopló a Antonio Meseguer una vecina. Él, que había sufrido un accidente de coche en diciembre de 1977 que le provocó varias cicatrices en la cara, no podía afeitarse la barba para vestirse de mujer, que era lo que realmente le gustaba hacer cada Carnaval.

Así que la alternativa de ‘convertirse’ en el comandante nació como el “apaño” perfecto para disfrutar de la fiesta en ese primer año tras el accidente. “La buena acogida” que tuvo el disfraz en la calle, provocando la risa y las bromas con la gente, hizo que durante 40 años repitiera vestimenta.

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años, fallecía el expresidente de Cuba Fidel Castro. Y en los Carnavales de 2017, tanto “por respeto”, Meseguer decidió no volver a vestirse del mandatario.

Desde entonces, en las últimas 4 ediciones de las carnestolendas Meseguer ha llevado el disfraz de “la abuelita de Fidel”, un personaje que se ha integrado en el también histórico grupo de “las lecheras”. Así que este 2021 es la primera vez en su vida que no vive la fiesta en la calle, una tradición que desea, no termine por desaparecer.

¿Y si la fiesta en 2022 se la dedicamos a sus personajes más conocidos?

Año 2022, las vacunas han hecho su efecto, la población está inmunizada y el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife vuelve a tomar las calles. ¿La temática de ese año?: Los personajes del Carnaval.

Aún queda demasiada incertidumbre como para dar por hecho que la situación pandémica habrá acabado el próximo año. Pero al menos el ciudadano puede imaginar cómo será el regreso de la fiesta y eso es lo que ha hecho precisamente Alfonso Bermúdez, quien promueve en redes sociales una iniciativa para dedicar las carnestolendas de 2022 a “Los personajes del Carnaval”.

“¿Por qué siempre la temática tiene que ser algo de otro país, como ‘Carnavales del Mundo’, ‘El Caribe’, ‘Bollywood: La India’ o ‘El Lejano Oriente’?, plantea este carnavalero.

Habrá que ver ahora si los representantes políticos toman el guante y añaden a las temáticas a votar para 2022 el homenaje a personajes históricos como Miss Peggy, Cantinflas, la lecherita, entre otros.