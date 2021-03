¿Has recibido una multa de tráfico por correo? No te fíes

La Oficina de Seguridad del Internauta ha informado de un nuevo caso de phishing a través de un correo electrónico que suplanta a la Dirección General de Tráfico.

El mensaje avisa al usuario de que por tener una multa impagada a su nombre, la DGT va a proceder a inmovilizar su vehículo, y anima a hacer clic en un enlace para ver la notificación. En ese momento, al abrir el enlace se descargará en el dispositivo un malware, un virus que infecta tu ordenador o tu móvil.

El correo incluye logos de la DGT y el aspecto es oficial, pero lo cierto es que se trata de un correo electrónico falsificado.

¿Qué hacer si recibes un correo con estas características?

De entrada desconfía, aunque tenga aspecto de ser oficial. No abras enlaces ni descargues ningún archivo y borra el correo de la bandeja de entrada.

Si has descargado el archivo, pero no lo has abierto, posiblemente tu dispositivo no se habrá infectado. Borra el correo y asegúrate de eliminar el archivo que encontrarás en la carpeta de descargas.

Si has descargado y ejecutado el archivo que contenía el virus, es posible que tu dispositivo se haya infectado: deberás pasar el antivirus. Para proteger tu equipo, debes pasar el antivirus.

Disponer de un buen antivirus, y tenerlo siempre actualizado, es la mejor manera de hacer frente a estos ataques.

Consejos

Tu banco, la Agencia Tributaria, Correos, Netflix o la DGT no mandan mensajes de correo electrónico. Por este motivo, siempre debes desconfiar de mensajes y correos que no esperes.

Por muy alarmista o tentador que sea el mensaje, cerciórate bien antes de hacer clic en los enlaces o ejecutar archivos.

Las URL que suelen emplear en estos casos son similares a las oficiales pero no idénticas. Sospecha y no te la juegues.