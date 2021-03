MiradasDoc revela la gratitud del público hacia los cineastas en un tiempo difícil

MiradasDoc sigue apostando en su decimocuarta edición por el encuentro de los autores y autoras de las películas con el público. Pese a las dificultades causadas por la pandemia, el festival ha podido recibir en Guía de Isora a los directores y directoras de muchos de los films que se proyectan, creando espacios de diálogo y emoción en las salas.

“En un 2020 especialmente duro para el sector, en el que apenas hubo rodajes ni producción, los directores mostraron su generosidad cediendo parte de su obra para que la pudiésemos disfrutar gratis, y es el momento de agradecerlo acudiendo a ver estas historias en la sala”, señalaba el director de MiradasDoc, David Baute.

Cinco documentales que compiten en la sección de cortometraje, uno en la de largometraje, uno en la de nacional y uno en la de ópera prima podrán verse este jueves, 4 de febrero, en el Auditorio de Guía de Isora, previa reserva de entrada gratuita. Las proyecciones comenzarán a las 16.00 horas con el pase de los cortos I bit my tongue (Nina Khada, Francia-Túnez, 2020), Los niños lobo (Otávio Almeida, Brasil-Cuba, 2020), Espantajo / Bubota (Carlota Bujosa Cortés, España, 2019), El hambre de Lázaro / A fome de Lázaro (Diego Benevides, Brasil, 2020) y Las partes perdidas (Iñaki Dubourg, Argentina-Cuba, 2020). Luego se proyectarán Their Algeria / Leur Algérie (Lina Soualem, Argelia, 2020), a las 18.30 horas, y, a partir de las 21.00, The Fantastic (Maija Bläfield, Finlandia, 2020) y An ordinary country (Tomasz Wolski, Polonia, 2020).