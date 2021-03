“Por supuesto que renovaría ya mismo a Ramis. Los números están ahí”

Es el hombre de la semana en el CD Tenerife. Dos antológicos golazos suyos derribaron la resistencia manchega el pasado fin de semana. Lo que este alicantino no sabía era que sus dianas servían para que su equipo sumase la victoria 600 en Segunda División. Un dato con el que Alejandro José Muñoz Miquel (30 de julio de 1994, Alicante) pasa a formar parte de la historia casi centenaria del club tinerfeño.

-Ganar siempre gusta, pero gusta el doble si ganas en el último suspiro y con dos golazos.

“La verdad es que estamos en un momento de la temporada bastante decisivo y obviamente cada victoria cuesta un mundo lograrla. Todos los rivales se juegan mucho a estas alturas, tanto los de arriba como los de abajo. Nosotros nos estamos tomando cada partido casi como una final y queremos ganar todo lo posible”.

-¿Qué se siente siendo el protagonista del partido, de la semana y habiendo entrado en la historia del club gracias a esos dos goles?

“La verdad es que uno siempre quiere meter goles, independientemente de la posición en la que juegues, pero lo importante es que pudimos lograr tres puntos que nos permiten estar en una zona bastante cómoda”.

-Ya lleva tres goles, que es el máximo que ha logrado en temporadas anteriores. Si cae alguno más, que es bastante probable, la presente será su campaña más goleadora.

“En el Sevilla Atlético también metí tres goles, pero los de esta temporada han sido mucho más bonitos (ríe). También han sido más especiales. La verdad es que me queda un gol para superar esa barrera a falta de 13 jornadas. Hay tiempo para sumar algún gol más, pero lo importante es ayudar al equipo”.

-¿Cuántas veces ha visto los goles repetidos?

“Por lo menos 40 veces ya (ríe). Cada día los veo varias veces porque me gusta repetir las sensaciones que sientes en esos momentos”.

-En el primero golpea y no se imagina que entraría por la escuadra, pero ¿y el segundo? ¿Se le pasa por la cabeza que lo volvería a lograr?

“Al final eran dos jugadas ensayadas, porque sabíamos que en faltas cercanas siempre ponen mucha gente en barrera y quizás no salían tanto a tapar el tiro. Me habían dicho que si había alguna ocasión en la frontal del área, le podía pegar. Justo lo que ensayamos en un entrenamiento de la semana. Casualmente salió la falta y pude marcar”.

– Pero es que no marcó goles normales. Los dos fueron dos golazos y encima sirven para que entre en la historia del club.

“La verdad es que es un dato curioso y me alegra mucho, ya que el Tenerife es un club especial para mí. Todo lo que le pueda sumar estaré encantado”.

-¿Hasta dónde puede llegar este equipo esta temporada?

“Yo creo que todos los jugadores somos ambiciosos, lo que pasa es que tenemos que ir con mucha cautela. Aquí ganas o pierdes dos partidos y todo puede cambiar. Al final la función del míster también es esa, decirnos que esto va de ir partido a partido e ir sumando y sumando para conseguir el primer objetivo. Luego ya se verá”.

-Aunque primero esté esa cita en Málaga, ¿ya se mira de reojo lo que llega el siguiente fin de semana, que es el derbi?

“Tenemos un partido muy importante en Málaga y el derbi es dentro de dos jornadas. Hay que ir primero a Málaga a sumar como sea para no descolgarnos demasiado del play-off. Siempre hay que tener opciones. Llegar a las últimas ocho o diez jornadas con opciones sería muy motivante e ilusionante para toda la plantilla. Desde que llegó Ramis los números del equipo son muy buenos. Esto se trata de defender bien y de aprovechar las ocasiones que tengas. Es cuestión de ser eficaz. Evitar que te creen ocasiones y conseguir los goles de la manera que se pueda”.

-¿Sería partidario de renovar ya mismo a Ramis?

“Por supuesto que sí. Con los números que está haciendo, ¿cómo no lo voy a renovar? Al final los números hablan solos y no hay que ser muy listo para verlo. Desde que llegó nos dijo que él tiene sus ideas y nos las iba a transmitir para que quedasen lo más claras posibles. No nos complicó con muchos conceptos t demás, pero dejó muy claras tres o cuatro cosas. No quiere que tengamos dudas en los movimientos defensivos o ayudas entre compañeros”.

-Estando Ramis en el banquillo, los defensas tienen que respirar más aliviados.

“Sí, ahora defendemos más arropados, no tanto a campo abierto. Al final da más frutos defender todos juntos y en bloque que hacerlo a campo abierto. Eso hay que trabajarlo bien en los entrenamientos y plasmarlo en los partidos. En Segunda División se trata de dejar la portería a cero. Si te marcan un gol tienes que remontar y los rivales también se cierran y defienden bien. Si mantienes la portería a cero, siempre tienes opciones de ganar, o de por lo menos llevarte un punto”.

-¿Cómo lleva la carrera de Medicina?

“Sí, estoy haciendo todo a distancia y me quedan siete asignaturas y las prácticas para acabar. Voy poco a poco, por lo que me pueden quedar como unos tres años para acabar. Cuando estaba en primero y segundo podía coger cuatro o cinco asignaturas por cuatrimestre, pero ahora solo me matriculo de una o dos por cuatrimestre. La verdad es que, con todo lo que está apasando, será una profesión bastante demandada”.

-¿Se especializará en algo?

“La carrera se compone de cinco años de teoría y uno de prácticas en el Hospital. Luego tienes que hacer la prueba MIR y luego te especializas durante otros tres o cuatro años, dependiendo de la nota que hayas sacado en el MIR. Pero también hay otras alternativas, como hacer un Master y quizás no haga falta hacer el MIR. Puede ser una opción algo que relacione medicina y deporte”.

-Siendo usted estudiante de Medicina, cómo ve la situación actual que estamos viviendo.

“La verdad es que el día a día no es lo mismo con esto. Creo que hasta que no esté bastante porcentaje de la población vacunada no se levantarán las medidas restrictivas que hay. Cada vez que levantan el pie, volvemos a caer y vuelven a subir los casos. Esto, me temo, seguirá siendo igual hasta que no haya la mayoría de la población vacunada”.

-Ojalá que no haya que esperar tanto para que haya gente de nuevo en los estadios.

“Sí, espero que dentro de poco se pueda disfrutar de nuevo de la afición, pero respetando los aforos y las medidas de seguridad”.