Ramis, entusiasmado con la idea de que se le ofrezca la renovación

El CD Tenerife aún no le ha ofrecido la renovación, pero Luis Miguel Ramis estaría encantado con que le brindasen dicha opción. “El club ya sabe que estaremos en la mesa para renovar, aunque ahora es secundario, conmigo no van a tener un problema. Claro que estoy muy a gusto en la Isla. ¿Cómo no voy a estarlo? Es especial para mí por muchas razones”, señaló el entrenador durante una entrevista realizada en la Cadena Cope de Tenerife.

Ramis entiende que ahora mismo lo prioritario es el trabajo diario e ir sacando adelante los partidos, pero espera que en algún momento se produzca una llamada desde el club. “Si ellos quieren, nos sentaremos en la mesa para escuchar”, dijo refiriéndose a la entidad. “Ahora estamos centrados en el trabajo para colocarnos en una posición que genere más ilusión. Conmigo no habrá ningún problema, pero eso es secundario para mí ahora mismo. Estoy muy a gusto, pero toca pensar en el equipo. Cuando llegue el momento ahí nos tendrán, pero queda trabajo por hacer y que demostrar muchas cosas”, dijo al respecto.

Además, aseguró que mantiene un diálogo muy fluido y habitual con el presidente de la entidad. “Me ha dicho que está contento con mi trabajo, lo veo ilusionado, como estamos todos, viendo que se dan pasos hacia adelante”, dijo en referencia a esas conversaciones que tiene con Miguel Concepción.

Ramis no esconde que le ilusiona este Tenerife y tiene claro que el equipo puede aspirar a cotas más altas, que solo conformarse con lograr la permanencia. “Yo sueño muchas cosas y me imagino muchas cosas. Soy ambicioso y positivo. Tengo la responsabilidad de generar ilusión entre nuestros aficionados y solo puedo pensar en positivo”, expresó el preparador, quien tiene claro que a esta plantilla y a este equipo hay que sacarle aún mucho más jugo. “Hemos hecho lo que hemos hecho, pero queda mucho por delante, lo veo con mucha ilusión. Hemos cruzado el puente que nos sitúa en una situación clasificatoria más acorde al talento de la plantilla, pero esto son palabras que hay que demostrar. Estamos en posiciones que nos gustan más. Quedan muchos puntos por delante, pero sumar de tres en tres es muy importante a estas alturas”, indicó.

También fue cuestionado por las palabras que Carlos Ruiz dijo a DIARIO DE AVISOS sobre su idea de seguir en el Tenerife la próxima temporada, si el club se lo propone: “Si él dice que se ve un año más me lo creo a pies juntillas. Está defendiendo su espacio con uñas y dientes, ahí está su rendimiento. Aporta a nivel individual, pero también colectivo”.