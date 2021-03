‘Raya y el último dragón’, primer gran estreno familiar del año

La cartelera española presenta este primer fin de semana del mes de marzo destacadas novedades, con la película de animación Raya y el último dragón a la cabeza, como la opción ideal para disfrutar de un plan de cine en familia. Además, se estrenan The owners (Los propietarios), Y llovieron pájaros y los documentales Woman y La mami, entre otros títulos.

La nueva apuesta de los estudios de animación Disney, la épica Raya y el último dragón, se estrena hoy en cines, junto al cortometraje Nosotros de nuevo (Us again). Casi todo el trabajo de este film tuvo lugar desde los hogares de más de 450 artistas y miembros del equipo, dirigidos por Don Hall, ganador del Oscar por Big Hero 6, junto a Carlos López Estrada, al irrumpir la pandemia en plena producción. Las mejores críticas acompañan a esta bella y épica aventura, que transporta al espectador al reino de fantasía de Kumandra, donde una guerrera solitaria está decidida a encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo roto y volver a unir a su pueblo. De forma simultánea a su estreno en salas, podrá encontrarse la película (no así el corto, de momento) en Disney+, a través del acceso Premium de la plataforma, con coste adicional. Esta estrategia de distribución ha provocado el malestar de las grandes cadenas y algunos exhibidores no han incluido este título en su menú.

Para los aficionados al suspense y el terror psicológico, se estrena The owners (Los propietarios), protagonizada por la actriz Maisie Williams, mundialmente conocida por su papel de Arya Stark en la serie Juego de tronos. Tras su paso por Sitges, logró en el Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera el premio al mejor actor para Sylvester McCoy. Ambientada en los años 90, cuenta la historia de un grupo de amigos que planea robar en la casa de una pareja de ancianos, aprovechando su ausencia. Sin embargo, lo que parecía un atraco sencillo se convierte en su peor pesadilla. Ópera prima de Julius Berg, tras dirigir varios cortometrajes, anuncios publicitarios y episodios para series de televisión francesas como Mata Hari y Ríos de Color Púrpura, está basada en la aclamada novela gráfica Une nuit de pleine lune, de Yves H. y Hermann Huppen.

Asimismo, llega al fin a los cines el drama canadiense Y llovieron pájaros, cuyo estreno, anunciado originalmente para el 13 de marzo del año pasado, fue cancelado al decretarse la cuarentena nacional y, por tanto, el cierre de cines, ante la crisis sanitaria. Se trata del tercer largometraje de la directora Louise Archambault, adaptación de la novela superventas de Jocelyne Saucier que también en cines ha sido todo un éxito, con más de dos millones de espectadores en su país. Es la emotiva historia de tres mayores que han elegido retirarse del mundo y vivir en los bosques de Canadá. Mientras un gran incendio amenaza la región, varias personas llegarán a su escondite.

Documentales de estreno en cines

Completamos este recorrido por las novedades en cartelera con dos documentales que también aterrizan esta semana en las salas comerciales, en el marco de la celebración del Día

Internacional de la mujer. Woman da voz a 2.000 mujeres de 50 países diferentes y ofrece un reflejo actual de la sociedad abordando temas como la maternidad, la educación, el matrimonio o la independencia económica. Un proyecto mundial dirigido por la periodista y cineasta ucraniana Anastasia Mikova y el director y fotógrafo francés Yann Arthus-Bertrand, que vio la luz por primera vez en el Festival de Venecia. Por su parte, La mami es una película de la española Laura Herrero Garvín, quien descubre a la audiencia a doña Olga, la encargada del baño de mujeres del mítico cabaret Barba Azul de la Ciudad de México, quien cada noche ofrece cuidado a las chicas que trabajan bailando con los clientes.

Éxitos en taquilla

Mientras tanto, en cartelera encontramos otras propuestas como el thriller Pequeños detalles, protagonizado por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, que se situó directamente en el número uno de la taquilla española tras su estreno el viernes pasado. Dirigido por John Lee Hancock, logró vender más de 16.000 entradas en su primer fin de semana. En el segundo puesto del ranking de recaudación se sitúa Los Croods: Una nueva era, seguida entre las más vistas por la mexicana Nuevo orden, la comedia con Robert de Niro En guerra con mi abuelo y Wonder Woman 1984.