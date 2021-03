Solución marítima para no dejar aislados a los vecinos de Argaga

No tiene oficialidad aún, pero Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, adelantó que se liberará una ayuda de emergencia de 300.000 euros para que la treintena de residentes en el caserío de Argaga no permanezcan aislados, tras el espectacular derrumbe que en noviembre obstruyó la pista que va desde Valle Gran Rey hasta el alojamiento turístico Argayall.

El viernes, Curbelo se reunió con una representación de los afectados y está previsto que hoy se concrete un acuerdo, junto a los ayuntamientos de Valle Gran Rey y Vallehermoso -pertenece a este último, pero está casi pegado al puerto de Vueltas, en el municipio sureño-, para dar cobertura a las necesidades básicas de los que trabajan o viven en esa zona, muchos de ellos extranjeros de avanzada edad que han decidido jubilarse en casas fabricadas en el barranco o turistas que vienen buscando algún tipo de terapia budista en la finca Argayall.

Curbelo anunció en la Cadena Ser que la solución provisional será la contratación de un pequeño barco que haga la corta ruta -apenas media milla- entre Argaga y Vueltas, a la espera de “saber qué que se puede hacer con la carretera y el talud”, adelantando que en ese desbloqueo intervienen muchas administraciones, al recordar que Costas tiene el dominio en todo el talud, no solo por donde pasaba la pequeña vía, sepultada el 14 de noviembre. Además, en estos casos, Costas no permite la construcción de un embarcadero, a no ser uno fácilmente desmontable y pagando una concesión.

Mientras tanto, los residentes de Argaga, que tampoco pueden salir por el largo barranco, hacen de tripas corazón recibiendo lo más básico -alimentos y medicinas- a través de una embarcación tipo zodiac.