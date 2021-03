Un vecino de Valleseco lleva al Ayuntamiento ante la Fiscalía por los daños que sufre su casa

Los titulares de las áreas de Urbanismo (Carlos Tarife), Patrimonio (Juan José Martínez) y Distrito Anaga (Inmaculada Fuentes) del Ayuntamiento de Santa Cruz han sido denunciados ante la Fiscalía por “omisión de acción” ante lo que el denunciante considera una ocupación ilegal de una vivienda municipal en la que se están realizando unas obras que han puesto en serio riesgo a su propia casa, colindante con el inmueble en cuestión. Antonio, vecino de Valleseco, cuenta a DIARIO DE AVISOS que ha decidido dar este paso ante la inacción del Ayuntamiento después de que el pasado 15 de febrero informara de la situación ante Urbanismo, “y no se haya hecho nada al respecto. Se lo comenté a la concejala de Anaga, también a Urbanismo que me remitió a Patrimonio y estos a su vez a Urbanismo, así que, después de un mes, he decidido ir al juzgado”.

Explica que esta es una de las muchas casas que en 2002 se vio afectada por la riada que anegó a Santa Cruz. “La vivienda es de dos plantas. La de abajo si es habitable, pero la de arriba sufrió muchos daños, tantos que tiene aluminosis. El Ayuntamiento llegó a un acuerdo con los propietarios para que le cedieran la parte de arriba, cosa que hicieron con escrituras y todo, a cambio de una casa en la entrada de Valleseco, donde se hizo un edificio para realojar a los afectados”, cuenta Antonio, quien ha obtenido toda esa información en la Gerencia de Urbanismo y la aporta como documentación en su denuncia. “El Ayuntamiento -continúa- se comprometió a demoler la parte de arriba y hacer una azotea y un cuarto de lavar. Han pasado casi 20 años y lo único que hicieron fue tapiar la casa y dejarla ahí”.

Detalla Antonio que, ahora, “el hijo de la propietaria, junto con su mujer y sus dos hijos se ha metido en la casa, rompiendo lo que se había tapiado y ha empezado a hacer obras en una vivienda que se puede venir abajo en cualquier momento, y con ella, la mía”. Asegura que, antes de acudir al Ayuntamiento y al juzgado, intentó hablar con sus vecinos. “Solo les pedí que no hicieran obras porque eso afectaba a mi casa, y la respuesta que recibí de la propietaria fue que su hijo accedía por su propiedad y que no lo iba dejar en la calle”.

A esto se une que este vecino de Valleseco estaba haciendo unas obras en su casa, “para traerme a mi madre a vivir conmigo”, pero, “las tuve que parar porque empezaron a salirme humedades y grietas, y el albañil me dijo que se podía caer la pared si seguíamos haciendo obras por un lado y por otro”. Ante el miedo a que la casa sufra más desperfectos a preferido mudarse a casa de su madre.

Antonio defiende que, ante la imposibilidad de entenderse con la persona que ocupó la vivienda acudió a Urbanismo a denunciar la situación, exigiendo que actuaran de inmediato. Esa denuncia se realizó el pasado 15 febrero, tal y como aparece en el registro electrónico que también aporta a la denuncia. “No se trata de un desahucio al uso”, defiende, “porque la casa es municipal, y estaba tapiada, así que con presentarse con la policía era suficiente”. Añade que “además, no se van a quedar en la calle, porque la casa de abajo sí es de su familia, y podría vivir en ella, pero no quieren”, insiste.El pasado 12 de marzo formalizó ante la Fiscalía la denuncia contra los titulares de estas áreas. “Solo quiero que me solucionen un problema que no es responsabilidad mía y que por su inacción me está provocando daños en mi casa”.

Antonio asegura que, en su periplo para recabar información, se ha encontrado que hay otras casas en la misma situación, es decir, “fueron cedidas al Ayuntamiento por los daños sufridos y que ahora están ocupadas, con el riesgo que conlleva”.

Según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, los hechos denunciados “ ya han sido puestos en conocimiento, el 15 de febrero de 2021, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz y de la Concejala Delegada del Distrito Anaga, sin que haya sido adoptada medida alguna, apreciando los denunciantes importante riesgo de daños de relevancia en su domicilio e incluso derrumbo del muro colindante”.

Antonio ha acompañado de vídeos y documentación su denuncia, papeles en los que consta como la vivienda en cuestión fue cedida al Ayuntamiento en 2011, o el informe de Urbanismo en el que se detalla que es inhabitable. Este vecino también ha denunciado a la persona que está viviendo en la casa por amenazas.