UP pide a Bermúdez que aporte las facturas del caso Juan Luis Guerra

Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo) en Santa Cruz, pide al alcalde José Manuel Bermúdez que aporte las facturas preceptivas del caso Juan Luis Guerra para descartar su denuncia en el Juzgado, después de que la Fiscalía lo archivara sin haber pedido investigar el rastro de los 215.301 euros no justificados. Trujillo considera que Bermú-dez debe pedir perdón por su mala gestión, que hizo que el oficial mayor del Ayuntamiento, al igual que la Fiscalía, señalara tres posibles supuestos de nulidad de pleno derecho en la tramitación del expediente del concierto de Juan Luis Guerra.

Asimismo, el portavoz municipal de Unidas Podemos expresa su sorpresa por el hecho de que el regidor le haya pedido que se disculpe por haber denunciado el caso Yatra en Fiscalía, después de que esta lo haya archivado. Trujillo recuerda que el Dictamen Jurídico, efectuado por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, recomendó, en su conclusión séptima, poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la contratación de los eventos musicales del Carnaval de 2018. Y, más aún, el mencionado Dictamen recordaba la obligación de los cargos públicos de denunciar este tipo de hechos.

Trujillo afirma que, con respecto al coste de las actuaciones musicales del Carnaval de 2018, sigue habiendo interrogantes por aclarar. Por ejemplo, el expediente no aclara si se restó del pago global el coste de la actuación prevista de Carlos Baute en un concierto colectivo, en el Carnaval de 2018, en el que finalmente no participó.

Tampoco se sabe si se determinó que el caché de Baute es idéntico al del cantante Sebastián Yatra, al que sustituyó en el concierto del lunes de Carnaval, ni si los gastos de traslado de Baute, que ya estaba en Tenerife, eran idénticos a los gastos del traslado de Yatra y sus músicos desde Colombia porque, supuestamente, se pagó lo mismo.

Es más, la formación de izquierdas tampoco entiende que se haya adjudicado a una empresa determinada un conjunto de actuaciones musicales, con artistas de cierto nivel, sin haber dado opción a otras empresas a hacer sus ofertas con artistas similares.

El portavoz municipal de UP afirma que Bermúdez quiere que la oposición se esté quieta, aunque haya un informe técnico que apunta varias posibles causas de nulidad de pleno derecho en un proceso de contratación y aunque la Asesoría Jurídica recomiende llevar a Fiscalía otro expediente de contratación. Lo lógico sería que hiciera autocrítica y aportara las facturas preceptivas que siguen sin aparecer en el caso Juan Luis Guerra.