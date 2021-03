Vuelve el público al Santiago Martín

El Lenovo Tenerife ha puesto a la venta 545 entradas para su partido de la Basketball Champions League, ante el VEF Riga, previsto para este miércoles 17 de marzo (Santiago Martín, 19:00 horas) y correspondiente a la tercera jornada del Sweet 16.

Las localidades pueden adquirirse únicamente vía internet, a través de la herramienta virtual de venta de entradas (pinchar aquí), que figura en www.cbcanarias.net. La venta estará habilitada de forma escalonada, en este orden, para titulares de la Auritarjeta, abonados 2019-20 y público en general, hasta agotar existencias.

Los plazos establecidos son los siguientes: desde ya y hasta este martes a las 12:00 del mediodía, titulares de la Auritarjeta; mañana martes, a partir de las 12:00, abonados de la temporada 2019-2020; y, el miércoles, desde las 12:00, quedará habilitada la venta para el público en general, en el caso de que aún resten localidades disponibles.

Cabe indicar que los titulares de la Auritarjeta, pese a tener prioridad en la adquisición de entradas, no podrán pagar las mismas con el saldo acumulado en la tarjeta, ya que dicho trámite ha de hacerse de forma presencial y debido a las medidas sanitarias de prevención ante el Covid-19 se han de evitar aglomeraciones. El saldo de la tarjeta, por tanto, permanecerá intacto.

Cada comprador podrá retirar solo una entrada. Tanto los titulares de la Auritarjeta como los abonados de la 2019-2020 deberán introducir el DNI del titular del abono durante el proceso de adquisición. En este caso, cabe recordar que previamente hay que estar registrado en la plataforma de Bacantix (a través de la pestaña de iniciar sesión) con el mismo correo electrónico facilitado al club a la hora de abonarse. Las localidades serán nominativas e intransferibles para cumplir con el Protocolo del evento. Será obligatorio identificarse con el DNI en el acceso al Pabellón.

Respecto a los asientos disponibles, tener en cuenta que no habrá correspondencia con su sitio del curso pasado y, siguiendo las pautas del protocolo sanitario, los asistentes estarán separados entre sí por la pertinente distancia de seguridad (1’5 metros). Además, durante la permanencia en el asiento, no podrán levantarse. En caso de necesitar acceder al aseo, deberá solicitar primero la asistencia de un acomodador. No se permite solicitar esta asistencia para salir a fumar. Estas restricciones son aplicables también durante la previa y el descanso del partido.

A la finalización del encuentro, los asistentes deberán permanecer en sus localidades hasta que el personal de la instalación autorice su salida del sector correspondiente, ya que se realizará de manera escalonada.

Será obligatorio el uso de mascarillas, así como la toma de temperatura a la hora de acceder al recinto, además de la desinfección de manos con gel hidroalcohólico a la entrada. La organización del partido ruega encarecidamente que se eviten las aglomeraciones en los aledaños del Pabellón y que se guarde en todo momento la distancia de seguridad.

La entrada al Pabellón tendrá que realizarse por la puerta más cercana al Sector asignado que figura en cada entrada, para lo cual habrá que seguir la señalética visible en cada puerta de acceso y/o las indicaciones del personal de acomodación.

No habrá servicio de cafetería, párking, tienda o consigna. Además, estará prohibida la entrada de paraguas no plegables (con punta). De igual forma, estará prohibido el consumo de alimentos y bebidas en la instalación.

La organización del partido ruega de antemano comprensión y máxima colaboración ante una situación tan particular para poder cumplir de manera rigurosa con el protocolo establecido. El club confía en que, con el apoyo y la ayuda de todos, el evento pueda llevarse a cabo de manera satisfactoria.

Las puertas se abrirán al público a partir de las 18.00 horas. El precio de las localidades ascenderá a 20 euros en la Grada Baja Lateral; 15 euros en la Grada Media y Baja Fondo; y 10 euros en la Grada Alta. En todos los casos, son precios únicos.