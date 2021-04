Canarias suma 114 nuevos contagios de Covid y un fallecido

Sergio Méndez

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registra hoy 114 nuevos casos de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 51.970 con 3.795 activos, de los cuales 79 están ingresados en UCI y 302 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha producido el fallecimiento de una mujer de 48 años en Gran Canaria, que presentaba patologías previas y permanecía ingresada en el hospital.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 52,3 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 118,66 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 50 casos con un total de 22.326 casos acumulados y 2.355 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria suma 47 casos y cuenta con 21.411 acumulados 1.237 activos. Lanzarote suma once nuevos casos con 4.901 acumulados y 107 activos epidemiológicamente; Fuerteventura no suma nuevos casos, tiene 2.249 casos acumulados y 57 activos. La Palma suma seis nuevos casos, manteniéndose en los 509 acumulados y 14 activos; El Hierro no suma casos, sus acumulados son 345 y cuenta con 23 activos. Por último, La Gomera no suma nuevos casos, por lo que sus acumulados son 228 y sus activos son dos.

Brote en La Palma

Sanidad informa de que se han notificado dos brotes de COVID-19 en La Palma, uno con 11 personas afectadas en los municipios de Mazo y Santa Cruz de La Palma, y otro con cinco casos asociados en el municipio de Los Llanos de Aridane. Ambos brotes son de origen intrafamiliar, todos los casos se encuentran guardando aislamiento y se ha iniciado el rastreo y localización de los contactos estrechos conforme a los protocolos previstos. Algunos de los casos aún no figuran en los datos del portal estadístico de hoy y serán incorporados en los próximos días, una vez validados.

PCR

Hasta hoy se ha realizado un total de 1.038.627 pruebas PCR en las Islas, de las que 2.040 se corresponden a las últimas 24 horas.