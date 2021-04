Francis González, alcalde de Icod de los Vinos: “Creo que hay una maniobra política para que no se actúe con la playa de San Marcos”

Tiene en su despacho una foto gigante en blanco y negro de la playa de San Marcos que le recuerda a diario la importancia que tiene este enclave al que se “ha machado mucho”, y que el proyecto para su recuperación se haga por fin realidad. Francis González quiere que las actuaciones que se realicen de aquí en adelante “no sean una metedura más de pata, porque ya habido varias”. Por eso, dice, “intenta escuchar a todo el mundo aunque llega un momento en el que hay que tomar decisiones escuchando a los técnicos”, sostiene.

-¿El proceso de participación ciudadana ha dejado claro qué quieren y qué no los vecinos respecto a la playa de San Marcos?

“Creo que sí y hay que deslindar el posicionamiento político del de la ciudadanía. El proceso de participación ha servido para escuchar a todo el mundo. La diferencia que hubo con los grupos de la oposición en general es que se quiere condicionar cualquier actuación en la playa a que el Centro de Estudios de Puertos y Costas (Cepyc) realice el estudio a través de un modelo físico. Nosotros decimos que el proyecto actual está hecho en base a un modelo matemático, que a día de hoy es un criterio que permite sostener y defender unas propuestas técnicas, con un margen de fiabilidad, cercano al 100%. No podemos esperar eternamente. A día de hoy existe una propuesta técnica -la de Gesplan- que ha sido matizada por el gobierno, se llevó a Pleno, previo debate en el Consejo Municipal de Recuperación de la Playa, y se está a la espera de que estas matizaciones sean realizadas por la empresa pública Gestur y Costas las autorice”.

-¿Cuáles son exactamente?

“Que el talud antirreflexión esté escondido debajo de la carretera y por lo tanto, no haya impacto visual, y que la escollera de poniente esté mimetizada de tal forma que siguiendo la línea de callado que está bajo el acantilado y con una especie de cabeza de fémur formada por lo que son las piedras de escolleras, se mejoraría lo que existe hoy. Con estos elementos, los técnicos entienden que podemos conseguir una playa estable, en torno a 10.000 metros cuadrados de superficie de arena en marea baja, a la que hay que ayudarle con carga de arena que está por fuera del muelle grande”.

-¿En qué situación se encuentra el proyecto?

“Pendiente de la actuación de Costas. El Ayuntamiento ha llegado hasta donde ha podido. A día de hoy confieso que empiezo a estar desesperado porque veo que puede haber una maniobra política. Gestur lo controla una parte del gobierno que es del PSOE y no entiendo cómo habiendo tenido en su día a Gesplan que es una empresa pública que tiene unos medios, se le encarga a Gestur. Hablan de cuestiones técnicas pero yo creo que ha habido un intento de control político porque Gesplan no está bajo el mismo signo político que el Gobierno. Gestur recibe la encomienda de continuar con el trabajo y éste no se puede condicionar a un pronunciamiento del Cepyc. Creo que hay una maniobra política para que no se actúe, porque todo lo que se podía hacer está encima de la mesa. A nadie se le esconde que el responsable de Gestur fue el candidato del PSOE, el señor Juan Miguel Martín Zarza. El Ayuntamiento ya ha hecho el trabajo, ahora no hay que bajar los brazos ante Costas. Estamos en un momento de tránsito, en el que se entregarán las competencias del litoral a la Comunidad Autónoma y eso es muy buena noticia. Entonces, ¿porque hacer depender la actuación en la playa de un modelo físico cuando ya hay uno matemático que ofrece un grado de fiabilidad y unos estudios técnicos que amparan la actuación y seguir gastando dinero?”.

-¿El grupo de gobierno ha pensado en alguna estrategia si la actuación se demora?

“Estamos esperando a ver lo que sucede. Tendríamos que valorarlo en el grupo de gobierno y posiblemente nos plantemos en el sentido de que la actuación inmediata que se haga sea sí o sí, la de recarga de arena natural. Que nos den la autorización para que el Ayuntamiento licite el adecentamiento de los locales y la parte urbana hasta donde pueda llegar, es decir, hasta la escalera más allá del edificio Amarca y del otro lado, hasta el límite en el que empezaría la carretera. Si somos leales entre las instituciones podemos gastarnos el dinero que está presupuestado en los convenios y darle continuidad a algo que es visible. No es que yo quiera poner un talud antirreflexión, ni una escollera en la zona de poniente, es que para poder retener la arena y que no se vaya tienes que colocar esos elementos. Son actuaciones no invasoras. Si queremos que haya arena, alguna actuación hay que hacer y de momento, lo que se busca es compatibilizar la existencia del refugio pesquero con la recuperación de la arena y que incluso, la playa pueda crecer. En general, esta actuación es bien vista por la ciudadanía”.

-¿Por qué entonces la oposición no le dio su apoyo?

“Porque puede entenderse que si alguien resuelve el problema de la playa, que es histórico, se sitúa bien de cara a las próximas elecciones. Creo que la obligación de todos es no ser corto de miras y pensar en lo interesante para Icod de los Vinos. Había gente incluso que negaba el proceso de participación o hablaba de pseudo proceso. Lo importante que hubo un debate con la ciudadanía, que se ha llevado al Consejo y luego hay que tomar decisiones”.

-¿Recuperará el diálogo con la plataforma ciudadana SOS Salvemos San Marcos que en 2020 se fue del Consejo de Recuperación de la playa por discrepancias con usted?

“Siempre se les invita. Ellos han renunciado y yo no he aceptado la renuncia porque entiendo que fue un momento de debate en el que hubo que tomar decisiones. Además, hay gente dentro de la plataforma que, al menos a mí, me dijo que no le parecía mal la solución del talud metido dentro. Pero se mezclaron muchas cosas y creo que también hubo un posicionamiento de las formaciones políticas, que entendieron que era el momento de evitar que el gobierno caminara y diera una solución. Lo que tiene que hacer ahora la oposición es ayudar a desbloquear el proyecto, que no es el mío ni el que yo defendía. Y aunque fuera así, lo cierto es que me quedé a las puertas de la mayoría absoluta y puede entenderse que hubo un respaldo a esa propuesta tras las elecciones. Hay que dejar de poner trabas en el camino y aceptar lo que aprobó por mayoría el Pleno”.

-¿Las mismas trabas que tuvo para aprobar las cuentas?

“Alternativa Icodense se abstuvo y el resto (Somos Icodenses, PSOE y PP) votó en contra pero luego salen a criticar y a decir por qué no se hizo ésto o aquello. ¿Por qué no lo enmendaron entonces? Parece que abandonan los cauces democráticos que son el debate, las comisiones informativas, las sesiones plenarias y no se hace un trabajo de enmienda. Es verdad que se convocó el pleno en el transcurso de una semana, junto con la comisión informativa, pero hubo tiempo, sobre todo porque la documentación de los grandes temas se había entregado antes. Se trata de no estudiarlo, no enmendar pero irme a las redes sociales y luego introducir mentiras y verdades a medias, creando confusión a la ciudadanía, diciendo, por ejemplo, que los concejales del grupo de gobierno se subieron los sueldos cuando saben que no es cierto”.

-¿Y es cierto que el plan de inversiones se va a financiar con un préstamo bancario?

“La estrategia es que la previsión del plan de inversión pueda estar sujeto a la posibilidad de una operación bancaria o a la utilización del remanente. Ahora tenemos que liquidar el presupuesto de 2020 y tendremos un remanente importante que, unido a la flexibilización de las reglas fiscales, nos permitirá utilizarlo para inversión. En ese caso, no tendríamos que acudir a un préstamo bancario pero tampoco pasaría nada por hacerlo, porque nos quitamos más de 4,5 millones de euros de deuda antes de fin de año”.

– ¿Por qué en el presupuesto se destinan solo 150.000 euros a autónomos y pymes cuando han sido uno de los colectivos más afectados por la crisis?

“También explicamos que era una partida inicial que se iba a ver incrementada con el remanente de tesorería cuando hiciéramos la liquidación y valorarlo junto con las ayudas de las administraciones que tienen competencia directa, como el Gobierno central y el regional. Todo esto se ha utilizado como un arma política electoralista”.

-¿Está más tranquilo ahora que el Cabildo de Tenerife le levantó la suspensión de las obras de la plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres?

“Estaba tranquilo pero enrabietado porque no entendía, ya que jurídicamente es insostenible, que te den una autorización y el mismo día te la suspendan utilizando una medida cautelar que está recogida en la ley para bienes protegidos y no para la plaza, que se encuentra dentro de la delimitación pero que no está protegida. Ha habido un error por las presiones de los partidos políticos que enviaron fotos de elementos ornamentales en los que no hemos actuado nosotros sino que vienen de épocas de atrás y decir que se estaba deteriorando algo del patrimonio y no es verdad. De hecho, hablé con el director cuando leí la resolución y me dijo que entendió que la plaza estaba protegida. Ahora levantan la suspensión pero nos vienen a imponer que contratemos un técnico especialista en restauración para llevar a cabo el proceso. Lo vamos a recurrir y de forma paralela vamos a ir dando todos los pasos para ganar el mayor tiempo posible. Lo peor que puede pasar es que las resoluciones se dicten con presión y ha habido presión porque la propia resolución del Cabildo de Tenerife habla de los periódicos y eso hizo que se actuara y de forma desafortunada”.

– ¿Y también hubo presión para que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionara al Ayuntamiento?

“La sanción ha sido provocada y mal interpretada por la AEPD y por eso vamos a recurrir, primero por la vía administrativa y si es necesario por el contencioso, porque no tenemos conciencia de haber infringido ninguna norma. El expediente no debió salir y si lo hizo, es por los denunciantes”.

-De sus palabras se desprende que la relación con los grupos de la oposición es bastante conflictiva, ¿confía en que cambie en los dos años que le restan de mandato?

“El grupo de gobierno está siendo leal pero se intenta mostrar a la ciudadanía una situación de bronca que no es propia de lo que está pasando en el Ayuntamiento y tampoco de los tiempos actuales. En mi opinión, es una técnica o una dinámica que no es buena porque la gente está cansada de bullas y nos invita a buscar fórmulas. Independientemente de que uno se posicione de una forma u otra, esa es la democracia. Se intenta mostrar una situación que no es. No estamos utilizando el rodillo”