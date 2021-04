RTVC y la Consejería de Sanidad potencian la vida saludable como parte de la campaña ‘Somos Vida’

Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, que este año se celebra el 7 de abril, Radio Televisión Canaria y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias han presentado un protocolo de intenciones para llevar a cabo la difusión social, promoción y fomento de actividades de hábitos saludables dentro de su campaña ‘Somos Vida’.

A la firma acudieron el administrador único del RTVC, Francisco Moreno; el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez; y el enfermero de Atención Primaria, Fran Fortes, que participa en uno de los spots de esta campaña. Francisco Moreno comentó que “por segundo año consecutivo, tenemos más claro lo que significa la salud ahora que se ha visto amenazada”, y aunque la pandemia es el tema protagonista de los medios de comunicación, “no debemos desatender el fomento y concienciación de los hábitos saludables” que el ente público difundirá a través de sus programas en radio y televisión, además de sus redes sociales.

Por su parte, Conrado Domínguez, agradeció al ente público el trabajo realizado durante estos meses de pandemia, que mantuvo informada a la población canaria con información de rigor y siempre fiel a los datos.

También insistió en la importancia de prevenir enfermedades no transmisibles como “la diabetes o las patologías cardiovasculares a través de los círculos de la vida saludable, como son no fumar, no beber alcohol, hacer ejercicio, una alimentación sana, descansar y evitar el estrés”.

‘Somos Vida’

‘Somos vida’ se enmarca dentro de las acciones del proyecto de Responsabilidad Social Corporativa ‘8 islas, 8 motivos’ que ejecuta RTVC. Desde hoy y durante una semana emitirá en radio, televisión y redes sociales (con el hashtag #SomosVidaRTVC) diferentes píldoras sobre los círculos de vida saludable (“control del estrés y descanso”; “Alcohol, cuanto menos mejor”; “Actividad física saludable”; “Alimentación saludable”; y “Sin tabaco”), entrevistas y piezas informativas para concienciar a los canarios de la importancia de llevar una vida alejada de los excesos y los malos hábitos con el fin de prevenir enfermedades no transmisibles.

Además, hoy arranca el spot protagonizado por el enfermero de Atención Primaria, Fran Fortes, que representa una profesión muy afectada por la pandemia y que a pesar de estar viviendo unos meses muy duros, lanza un mensaje esperanzador y optimista a los canarios.

Fortes espera que el spot en el que participa y en el que cuenta su experiencia como enfermero “sirva de empuje para la concienciación de la ciudadanía a llevar una vida más saludable”.

Con este spot, RTVC ha querido destacar el trabajo de las enfermeras y matronas, que este año está dedicado a este colectivo por la Organización Mundial de la Salud.