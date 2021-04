“Septiembre se defiende”, el grito que se escuchará hoy en la ULL

Los estudiantes de la Universidad de La Laguna viven hoy su segundo día de huelga. En esta jornada se concentrarán en el césped del Campus Central para reivindicar que se mantenga la tercera convocatoria de exámenes. Con lemas como ‘Septiembre se defiende’ quieren evitar que la reforma de los estatutos universitarios acabe con la última oportunidad que cada curso tienen de superar las asignaturas matriculadas.

Eduardo Febles, portavoz de la Asociación Canaria de Estudiantes (ACE), el grupo estudiantil con mayor representación en el Claustro, trasladó que la primera jornada de paro se desarrolló con normalidad, con la elaboración de carteles y la planificación de la concentración, la información a algunos alumnos que no conocían los motivos de la huelga y la atención a medios de comunicación.

No obstante, Febles denunció que durante el seguimiento del paro conocieron algún caso de “profesores autoritarios” que trataron de impedir que los alumnos “ejercieran su derecho a la huelga”.

Aunque ACE es el sindicato que ha convocado la huelga, la reivindicación estudiantil cuenta con el respaldo de otros colectivos como el Frente de Estudiantes (FdE), la Coordinadora de Estudiantes en Lucha (Celt), el Frente Estudiantil de Canarias (Ahul) y la Plataforma de Estudiantes de Tenerife (PTE).

Por el contrario, los grupos claustrales Libertad Estudiantil (LE) y Grupo de Estudiantes de la ULL (GEULL) lanzaron ayer un comunicado conjunto en el que se desvinculan de la protesta alegando que “este tipo de jornadas” podría “agravar” la situación sanitaria que vive la Isla con la COVID-19.

Además, aseguran que “esperan con cautela” a que se celebre mañana la Comisión de Trabajo y afirman que se encuentran negociando con otros grupos claustrales “alternativas a la eliminación de septiembre”.

Ante estas palabras, ACE rechazó que exista riesgo de contagio ya que lo que se ha convocado para hoy a las 11:00 horas en el césped del Campus Central es una “concentración” con “todas las medidas sanitarias”, y no “una manifestación”.

ACE tampoco considera que sea el momento de estudiar la propuesta de eliminación: “Septiembre se defiende siempre”.

Por su parte, la rectora de la institución lagunera, Rosa Aguilar, apuntó ayer a este periódico que la tercera convocatoria “es un derecho de los estudiantes que está recogido en los estatutos universitarios” y que, como esos estatutos son la máxima norma de la institución, “su modificación precisa de una mayoría absoluta”.

“Hay muy pocas posibilidades de que salga una opción que no haya sido consensuada mayoritariamente por todos los colectivos”, sentenció la rectora, quien emplazó a la reunión de la Comisión de Trabajo, que tendrá lugar mañana, para conocer las distintas opciones que se pondrán sobre la mesa respecto a la convocatoria de septiembre.

Preguntada sobre el argumento que algunos profesores defienden para rechazar estos exámenes, que es el hecho de que la mayoría de universidades españolas no cuenten con una tercera convocatoria, Aguilar descartó que eso haga necesario suprimirla.

“Personalmente no veo la necesidad de quitar algo porque otras universidades no lo tengan, ya que incluso podría darse un caso contrario, que sería que otras universidades que no tengan tercera convocatoria nos copiaran y la pusieran”, zanjó.

En cualquier caso, Aguilar recordó que defiende el derecho a la huelga de los alumnos y afirmó que el debate debe ponerse en “cómo organizar nuestras evaluaciones para que nuestros estudiantes tengan el máximo rendimiento”.