Sujanani, gerente del HUNSC: “Hemos dado un paso cualitativo en el Hospital del Sur”

Natacha Sujanani, gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria / DA

“Todas las intervenciones que hemos realizado en el Hospital del Sur han salido perfectamente y ha sido emocionante ver a los pacientes llorando de alegría junto a nuestros profesionales cuando inauguramos el viernes los dos primeros quirófanos”, señaló ayer en Onda Tenerife Natacha Sujanani, gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, del que sigue dependiente el complejo hospitalario de El Mojón, en Arona.

Aunque Sujanani destacó la importancia de la apertura del bloque quirúrgico, recordó que “El Mojón hace tiempo que dejó de ser un CAE (Centro de Atención Especializada) para convertirse en un centro hospitalario, porque ya se han realizado pruebas funcionales de alta complejidad, como endoscopias, y hay pacientes ingresados, pero por supuesto que hemos dado un paso cualitativo con la apertura de los dos primeros quirófanos”.

“Hemos empezado con cirugía mayor ambulatoria de oftalmología -señaló la gerente- y, una vez que comprobemos que todos los circuitos funcionan y se engranan a la perfección, pasaremos a una cirugía de mayor complejidad, abriendo a lo largo de mayo los otros dos quirófanos”, señala Natacha Sujanani.

En mayo está previsto que se abran los quirófanos para ginecología y traumatología, pero los partos tendrán que esperar. “Los paritorios se pondrán en marcha cuando tengamos un dispositivo y profesionales en intensivos pediátricos, como no puede ser de otra manera, porque todo en un proceso tan delicado se puede complicar. Hasta que esto no esté totalmente hilado no podemos actuar de otra manera”, afirmó Sujanami sin atreverse a aventurar una fecha: “No me atrevo a darla. Lo que haremos es seguir trabajando, como hemos estado haciendo en medio de una pandemia, logrando abrir los quirófanos en el Hospital del Sur, después de 40 años, sin inauguraciones , sin cortar cintas…”.

Sobre la segregación del Hospital del Sur de La Candelaria -cada uno con su gerencia- como anunció en su día la exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, Sujanani indicó que “por el momento no tengo noticias sobre este tema, lo que me toca es seguir trabajando con la población del Sur, tratando de favorecer su accesibilidad, colocando allí todos los servicios que sean posibles. Por ahora, todos los trabajadores están contratados por el HUNSC”.

En la actualidad, el Hospital del Sur atiende a todos los usuarios del SCS desde el municipio de Santiago del Teide hasta el de Arico, y lo hará más adelante con usuarios de El Hierro y La Gomera.

Para Intersindical Canaria, “el problema sigue siendo la falta de especialistas”

Patricia Hernández Valencia, de Intersindical Canaria, se mostró satisfecha de que “después de una larga espera se hayan abierto los quirófanos en el Hospital del Sur”, pero alertó de que “el problema va a seguir siendo la falta de médicos especialistas” en toda Canarias.

Recordó que “llevamos décadas esperando para que se convierta en un auténtico hospital comarcal donde realmente se corte el cordón umbilical y tenga una entidad propia de por sí. Si hemos esperado 25 años por los quirófanos, hay que entender que no vamos a concluir el hospital en este año, por eso hay que seguir en la batalla”.

Sobre el personal señaló que “nos consta que se han incrementado los contratos con enfermería, pero el SCS debe ponerle remedio a la falta de especialistas, porque nuestros médicos se jubilan y no tenemos reemplazos, como pasa en pediatría, donde el trabajo tienen que hacerlo médicos de familia sobreexplotados”, sentenció.