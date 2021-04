Tenerife cuenta con nuevos puntos que acelerarán la vacunación de toda la población

El Área de Salud de Tenerife abrió ayer tres nuevos lugares para realizar la vacunación masiva de la población, ubicados en un edificio anexo al Aulario de Guajara de la Universidad de La Laguna, en el Consultorio de Garachico y en el Centro Tecnológico de Candelaria (CTcan), en el Polígono Industrial del Valle de Güímar, para inmunizar actualmente con AstraZeneca a la población de 60 a 69 años.

Los tres puntos estarán abiertos todos los días de la semana. El de Guajara y el de Candelaria funcionarán entre las 8.00 y las 20.00 horas y tendrán capacidad para vacunar a más de 1.300 personas al día, mientras que el Consultorio de Garachico tiene capacidad para 300 usuarios en horario de 8.00 a 15.00 horas. En total, en los tres nuevos puntos se podrá inmunizar a más de 1.800 personas al día, que se sumarán a los vacunados en los puntos ya existentes en el Recinto Ferial de Los Realejos, los hospitales universitarios de Canarias y Nuestra Señora de La Candelaria, y el Hospital del Sur, mientras que los puntos habilitados en la Gerencia de Atención Primaria en Santa Cruz (Centro de Salud Doctor Guigou) y el Centro Ciudadano de Las Madres, en La Laguna, cerrarán la próxima semana. Se ampliarán los registros en los vacunódromos del Recinto Ferial de Santa Cruz y el Magma Arte y Congresos de Adeje.

Solo en la primera jornada de apertura, con estos tres puntos centralizados al 50% y los actuales, se administraron más de 3.600 vacunas, pero en los próximos días se podrán ampliar y superar las 11.000 inyecciones sin necesidad de interferir en la actividad de los Centros de Salud de la Isla.

El director de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, Ramón Pinto, manifestó que “es un punto que comenzó con una agenda de 660 personas, con dos enfermeras vacunando por cada turno, médicos, auxiliares, etc., pero que se irá aumentando a los 1.300, al proporcionarnos la Universidad toda una planta donde podremos llegar a 12 puntos de vacunación, con lo que se podría poner 6.000 dosis”.

Pinto recordó que se continúa con el llamamiento a la población de 60 a 69 años, es decir, nacidos de 1952 a 1961, con la vacuna de AstraZeneca. “Siempre se atenderá con cita previa, los usuarios recibirán un SMS en su móvil donde le dirá el lugar, la fecha y la hora de la vacunación, y, dependiendo de la zona de la Isla, acudirán al Consultorio de Garachico, al Recinto en La Gañanía de Los Realejos, al anexo del Aulario de Guajara, al Ctcan de Candelaria o a la gerencia de Atención Primaria (Doctor Guigou), un punto que se trasladará la próxima semana al Recinto Ferial de Santa Cruz, y que se sumará al Magma Arte y Congresos de Adeje”, explicó. Al mismo tiempo, se está vacunando a los de 60 a 69 años en los hospitales de La Candelaria, el Sur y el HUC.

Ramón Pinto reconoció que hay un porcentaje de “entre el 15 o el 20% de personas que no acuden a la cita, a veces porque no reciben el mensaje, el teléfono ya no es el de ellos o el número es de otro familiar”, por tanto pidió a los interesados que confirmen sus datos en su Centro de Salud o en el 012. Sin embargo, hay casos que “aparece gente sin cita, porque tiene ganas de vacunarse, y no ha sido un impedimento las dudas generadas por la vacuna de AstraZeneca. Como sanitarios, resolveremos todas las dudas”.

El director de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife manifestó que “ahora se hace el llamamiento por el listado que tiene el SCS y la tarjeta sanitaria. Los usuarios que no acudan, se les volverá a citar otra vez. Más adelante, cuando tengamos más vacunas, podremos funcionar como en la campaña de la gripe, es decir, a través del 012 voluntariamente se podrá coger cita”. Así, deseó que muchas personas que “se van quedando ahora por el camino, cuando vean que cada vez hay más gente que se inmuniza, llamarán al 012 para inocularse”.

Liberar los Centros de Salud

También se está vacunando en los Centros de Salud a los mayores de 70 años. Pinto recordó que el día a día de los Centros de Salud es complicado desde que apareció el coronavius. “No hemos cerrado y hemos tenido que combinar nuestra actividad asistencial diaria con la COVID. No podemos hacer este tipo de macrodispositivos en un Centro de Salud, es complicado para nuestros compañeros, que están haciendo una labor brutal diariamente trabajando en la asistencia diaria con la vacunación de nuestra gente mayor, que son los más vulnerables. Cuando terminemos con los grupos de más de 70 años, toda la población menor de 60 será llamada a los centros de vacunación masivos que se pondrán a su máxima capacidad de trabajo”, manifestó.