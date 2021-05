Agustín Marichal denuncia que Blas Acosta “está detrás del ilegal Arts’

Agustín Marichal, expresidente del comité local del PSOE en Arona y defensor a ultranza de Mena / DA

“Blas Acosta, a quien ha premiado el PSOE, pese a sus imputaciones por corrupción, con la viceconsejería de Economía, le propuso a finales de junio al alcalde Mena que él arreglaba la crisis del Gobierno de Arona -ya estaba cesado Luis García en Urbanismo- si se legalizaba el centro comercial Arts”, señaló en declaraciones a Onda Tenerife el expresidente del comité local del PSOE, Agustín Marichal.



El empresario gomero se pregunta “qué intereses tenía este señor de Fuerteventura para realizar esas comidas en Chayofa e insistir en legalizar ese centro comercial que está investigado por la Fiscalía. No ha habido ninguna trama del alcalde, sino de Blas Acosta, Luis García y un técnico municipal. Aquí lo que hay es una pandilla de golfos. Ya he presentado una demanda en la Policía Nacional, con las grabaciones de los montajes y los papeles los llevaré al Juzgado cuando me diga mi abogado”.



Sobre el desgobierno actual en el Ayuntamiento, Marichal dijo sentirse “muy disgustado con el episodio que lleva viviendo Arona durante un año. Es evidente que el grupo Socialista se ha ido a la deriva, con la mitad de él unido al PP y CC en la oposición y lo único que hace es perjudicar, aún más que el virus, al municipio”, teniendo que pagar indemnizaciones que alcanzan los 11 millones de euros por no hacer frente a los convenios firmados tras la suspensión del PGO de 2012”, relató.



Para él, en esa división del grupo Socialista -siete con Mena y siete contra él- “José Luis Gómez es el que lleva la lata de gasolina, los fósforos, es el pirómano del grupo. Cuando no insultan al alcalde, insultan al secretario, y aquí no pasa nada. El Partido Socialista a nivel regional tiene toda la responsabilidad. Todo lo que se ha dicho del alcalde ha sido un montaje del secretario de Organización”.



Por último, tras su expulsión del PSOE, declaró que “me he intentado serenar porque todo esto ha afectado a mi salud, pero seguiré defendiendo a Mena porque es injusto todo lo que le está haciendo su propio partido”.

Josefa Mesa: “Les hemos tirado de las orejas”

Josefa Mesa, secretaria de Organización del PSOE tinerfeño, reconoció en Onda Tenerife que “se ha tirado de las orejas a los concejales del PSOE” que la semana pasada se ausentaron del Pleno de Arona y afirmó que “hay que pensar en los ciudadanos y menos en personalismos, ante una situación que a nadie le gusta” mientras el partido “está a la espera que decida la justicia sobre la situación del alcalde, José Julián Mena”.