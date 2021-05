Candelaria ya tiene Presupuesto y el PP se marcha enojado

Las cuentas salieron adelante solo con los 11 votos socialistas. DA

El Ayuntamiento de Candelaria aprobó ayer de manera definitiva el Presupuesto municipal del ejercicio 2021, con los votos a favor del PSOE (11) y en contra de Coalición Canaria (1) y Sí Se Puede (2), los únicos que en ese momento permanecían en el Pleno. El Presupuesto asciende a 23.237.072,73 euros, suponiendo un 6,15% más con respecto a 2020.



Las alegaciones presentadas por los grupos de la oposición -más de 40 entre PP, CC y Sí se puede- fueron rechazadas por carecer de rigor económico y no adaptarse a lo establecido en la Ley. En este punto, los tres integrantes del Partido Popular decidieron abandonar la sesión plenaria, por no estar de acuerdo en que se debatieran sus alegaciones y tras ser llamados al orden por la alcaldesa, al interrumpir al concejal Francisco Pinto cuando este negaba con datos, que fuera necesaria la ampliación de los cementerios como pedían los populares, cuando en Candelaria, a pesar de la COVID-19, se dieron 85 fallecimientos de abril de 2020 a abril de este año, tres menos que en el mismo periodo del 2019 a 2021. No asistió al Pleno el concejal de Ciudadanos ni hubo representación de Vecinos por Candelaria, pendiente aún de que firmen la renuncia a ser concejales números 2, 3, 4 y 5 de la lista electoral en las elecciones de 2019, para que sea Alicia Mercedes Marrero Meneses (número 6) quien asuma el acta dejada por José Fernando Gómez.



En el apartado de ruegos y preguntas, la alcaldesa Mari Brito señaló que el Ayuntamiento ha decidido contratar un estudio para evaluar las posibles soluciones -ampliar el espigón de San Blas y hasta una escollera- a la defensa del litoral desde la plaza de la Patrona de Canarias hasta la calle La Arena para la protección del patrimonio y las viviendas existentes, decisión adoptada tras la reunión del miércoles con el Servicio Provincial de Costas. Dijo que en el marco de la reunión se abordaron diferentes cuestiones que afectan al municipio; entre ellas las concesiones del parking rotatorio y la piscina municipal, el saneamiento de Playa La Viuda o la intervención en la costa del Tenerife Tour, así como las posibles soluciones a adoptar en el litoral que abarca desde San Blas hasta el Consistorio, ya que no hay que olvidar que en el parking se plantea desde Costas la recuperación para una playa y la realización de un paseo marítimo hasta la plaza de la Patrona.



El reconocimiento a la Policía Local de Candelaria se aunó en los puntos 4 y 5, donde el concejal de Seguridad, Emergencias y Parque Móvil, Francisco Alonso, propuso premiar, reconocer y felicitar a 26 agentes de la Policía Local según los informes emitidos por el subinspector jefe de la Policía Local, resaltando su labor en el municipio durante los momentos más álgidos de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, aprobándose por unanimidad con 14 votos por parte del PSOE, CC y SSP.



El Grupo Mixto presentó una moción para exigir actuaciones de carácter prioritario en la zona BIC El Camino de Candelaria en el pueblo de Igueste, acordándose por unanimidad incorporar dos ideas nuevas que aporta Si Se Puede al documento, en el que ya se está trabajando desde el grupo de Gobierno. También se aprobó por unanimidad la moción de CC en defensa del servicio público de Correos y sus trabajadores.