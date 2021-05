Ciudadanos abre un nuevo expediente de expulsión a Evelyn Alonso

Matilde Zambudio, ayer, durante la celebración del Pleno municipal. / Fran Pallero

La concejala portavoz de Cs criticó que no se hubiera retirado de la dación de cuentas de decretos, el firmado por el alcalde para retirarle la portavocía, y que tampoco se hubieran añadido las medidas cautelares del juzgado que suspendían los efectos del citado decreto. Zambudio calificó de “atentado” la intención de quitarle la portavocía, por lo que solicitó 30 segundos de silencio que fueron secundados por el resto de grupos de la oposición, que se pusieron en pie para escenificar su protesta en el tiempo de la portavoz de Cs. Por su parte, Alonso, anunciaba en su Twitter que interpondrá una denuncia interna en Cs, contra Enrique Arriaga y Matilde Zambudio “por vejación e insulto sobre mi persona, como componente de Cs, al ser una falta muy grave según nuestros estatutos en el artículo 116.d.”.



En cuanto a las acusaciones de intromisión y falta de democracia, el alcalde argumentó que se había respetado escrupulosamente la norma democrática, detallando que, tras el deseo expresado por Alonso de ocupar la portavocía de Cs, pidió un informe al secretario, y que, tras las alegaciones de Zambudio, pidió un segundo informe, por lo que “la decisión está apoyada en informes técncios, nos es una decisión aleatoria” defendió, y, apuntó que “respeto, como no puede ser de otra forma, la decisión judicial, pero el procedimiento sigue y veremos dónde termina”.



Matilde Zambudio remarcó, ante las acusaciones de que ella también incumplió las instrucciones de su partido al pactar con el PSOE, que “la que está incumpliendo sistemáticamente es la señora Alonso, que sigue sentada en el grupo de Gobierno a pesar de los múltiples burofax que se le han hecho llegar para que lo deje.

Es ella la que tiene que explicar las 250.000 razones por las que incumple las órdenes del partido”. “Mi criterio siempre ha sido el mismo, el de regenerar el Ayuntamiento de Santa Cruz”, concluyó. Tanto Cs, como PSOE y Unidas Podemos, denunciaron lo que, a su juicio, son las trabas que a su labor de fiscalización p o n e n d e s d e e l g r u p o d e Gobierno, al no llevar al Pleno de cada mes, todos los decretos firmados por el alcalde (en el de ayer, según la oposición, solo fueron 12), e incluso pidiéndolos, tampoco se los entregan.

Voto de calidad

Una vez superado este punto del Pleno, siguió el desarrollo de una sesión en la que equipo de Gobierno tuvo que hacer uso del voto de calidad del alcalde tanto para sacar adelante sus propuestas como para rechazar las de la oposición, al faltar una de la concejalas del grupo de Gobierno. Una de las mociones rechazadas con el voto de calidad fue la referente a la personación en la causa penal que se sigue en el juzgado contra Sacyr por el supuesto cobro indebido de cantidades. Unidas Podemos pedía la adhesión del Ayuntamiento a esa causa como acusación particular, a lo que se negó.