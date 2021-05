El 40% de los canarios tiene hipertensión y la mayoría lo desconoce

En torno al 40% de la población canaria y española adulta padece hipertensión y un gran porcentaje está sin diagnosticar, según indica el doctor Francisco Martín, del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

La hipertensión es una enfermedad silenciosa en la mayoría de los casos, y en muchas ocasiones los síntomas que puede presentar son debidos a alguna complicación secundaria a la propia enfermedad. “Un alto porcentaje de canarios sufre hipertensión, los cribados en los centros de salud destacan que podría ser casi del 40% de la población mayor de 18 años”.

La hipertensión “es un enemigo silencioso, y además hay muchas personas que no lo saben, y desgraciadamente muchos que lo saben tampoco toman tratamiento o no están bien controlados. Al final, los hipertensos bien controlados y tratados será solo el 20%”, lamentó Martín, que recordó que “los fármacos ayudan, pero son un complemento” a las medidas básicas que debe realizar cualquier paciente, que son “la reducción del peso, no fumar, un consumo de alcohol moderado y evitar el sedentarismo”.

La diabetes y la hipertensión tienen una asociación común con la pobreza. “En Canarias tenemos una mayor prevalencia a estas patologías asociadas a un nivel socioeconómico inferior”, finalizó.