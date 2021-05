El Carnaval de 2022 será de Ciencia Ficción: “Volveremos a la normalidad”

La calima fue la protagonista del Carnaval de Santa Cruz en 2020, para muchos, un presagio de lo que vendría después. Tras un año de pandemia, el Carnaval de 2021 fue un quiero y no puedo, una fiesta de pantallas. Por eso, el Carnaval de 2022 es para muchos la fiesta de la revancha, la de adiós pandemia, hola vacuna. Al menos así se puede desprender de la participación en la votación para elegir el tema del Carnaval del año que viene, la más numerosa de los últimos años, casi 6.000 personas. Y entre los tres temas propuestos, el de la Ciencia Ficción se alzó como el ganador, con más de la mitad de los votos.

Los chicharreros han dejado volar la imaginación para celebrar el primer Carnaval post-pandemia, aunque aún no hay certeza de que eso vaya a ser así. Como reconocía el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, “cada uno podrá tener su interpretación, pero yo quiero pensar que el tema ha gustado mucho y que la gente tiene ganas de Carnaval”.

La Ciencia Ficción competía con La Televisión y con Nueva York, tema este último preferido por el director de las Galas, Enrique Camacho, frente al favorito de Cabello, que ha sido el ganador. Finalmente, se han impuesto las ganas de soñar y de evadirse de una realidad demasiado dura e impactante, incluso más que la de cualquier película que se venga a la mente relacionada con el género, como la propia Guerra de las Galaxias, de la que ayer se cumplían 44 años de su estreno.

Zombies, superhéroes, alienígenas, viajes en el tiempo, realidades paralelas, máquinas que conquistan el mundo o, incluso, virus asesinos que contagian a la población mundial son algunos de los temas que nutrirán la imaginación de los carnavaleros, que, ya vacunados, no solo contra el virus, sino contra el espanto, saldrán a tomar la calle, si es que hay calle.

Ya lo advertía el alcalde José Manuel Bermúdez, “la decisión definitiva sobre si la fiesta se celebrará la tomaremos a finales de septiembre y lo haremos en función de la evolución de la pandemia. Para los chicharreros, la normalidad volverá cuando miles de personas puedan disfrutar, disfrazadas, en la calle”. Para que eso llegue, el edil de Fiestas avanzó que ya trabaja en el cartel y en las reuniones con los grupos del Carnaval. “Si queremos que haya fiesta en febrero, tenemos que empezar a gestionarlo ya”, defendía hace unos días en las páginas de DIARIO DE AVISOS.

De momento, la votación demuestra que la gente tiene ganas de Carnaval, de divertirse, de volver a esa normalidad tan deseada, esa en la que el coronavirus solo sea un personaje más de la fiesta, del que reírse, al que meter en el armario el 7 de marzo, domingo de Piñata.