El Lenovo Tenerife pasa por encima de un errático Casademont Zaragoza

El escolta del Casademont Zaragoza Dylan Ennis trata de penetrar ante la presencia de los jugadores del Lenovo, Huertas y Shermadini. E. Cobos (ACB Photo)

El Lenovo Tenerife asaltó el Príncipe Felipe tras derrotar con comodidad a un errático Casademont Zaragoza (60-91). El equipo aurinegro volvió a la senda del triunfo tras la fea derrota con el Urbas Fuenlabrada y por su eliminación a la primeras de cambio en la Final a ocho de la Basketball Champions League celebrada en tierras rusas.



Los de Txus Vidorreta, que ya tenían la tercera plaza de la Liga Endesa en el bolsillo, dieron muy buena imagen ante un rival del que se esperaba más producción ofensiva. Como es costumbre, el dúo Marcelinho Huertas-Gio Shermadini llevaron la voz cantante en el capítulo anotador con16 y 20 puntos. Ambos fueron bien secundados por Tyler Cavanaugh (9 rebotes) y Sasu Salin (11 puntos). El Lenovo Tenerife cierra la liga regular el próximo sábado en el pabellón Santiago Martín ante el FC Barcelona. Será el reencuentro de Pau Gasol con la isla de Tenerife, aunque por desgracia los aficionados tinerfeños no tendrá la suerte de ver in situ a una leyenda del baloncesto mundial, y al mejor jugador español de la historia.



El partido ante el Casademont Zaragoza no tuvo mucho recorrido. Solo en el primer cuarto el equipo de Luis Casimiro, que ya no se jugaba nada, dio guerra al Lenovo Tenerife (8-2). La máxima renta en el primer parcial fue de de 8 puntos (22-14), para acabar el mismo con un 24-17.



El segundo parcial mejoró el Lenovo Tenerife con el paso de los minutos, con el brasileño Marcelinho Huertas y, sobre todo, con Gio Shermadini gobernando en la pintura con una autoridad manifiesta. El equipo insular mejoró en ataque buscando repetidamente el poste bajo, donde el gigante georgiano campó a sus anchas. Al cuarto de hora, los de Txus Vidorreta ya habían volteado el marcador (29-30), tras un tiro libre de Marcelinho Huertas; y en el intermedio seguían dominando el duelo (37-41). Al descanso, Shermadini ya había alcanzado los 18 créditos de valoración (acabó con 31), fundamentados en 8 puntos y 6 rebotes en apenas 13 minutos de juego.



El tercer período fue más de lo mismo. El equipo aurinegro mantuvo sus elevadas prestaciones en los primeros compases de la reanudación y estiró su ventaja hasta los ocho puntos (40-48), después de un triple de Huertas y dos fáciles canastas de Shermadini. El Casademont, errático en el triple donde firmó un sonrojante 1 de 13 (7%), no tuvo respuestas para contener el despliegue tinerfeño, que ampliaron su ventaja con dos lanzamientos del asesino silencioso Sasu Salin (44-54). El entrenador del Zaragoza, Luis Casimiro, detuvo el partido con un tiempo muerto pero que no sirvió de mucho, ya que el Lenovo Tenerife alcanzaba la máxima renta del partido a la conclusión del tercer parcial. (48-61).



El último cuarto fue un paseo militar para los visitantes que se aprovecharon de la apatía de un Casademont Zaragoza que ofreció su peor versión. El Lenovo Tenerife suma y sigue (60-91).

FICHA TÉCNICA

Casademont Zaragoza: San Miguel (-), Ennis (5), Brussino (7), Harris (13), Wiley (7) -cinco inicial- Sulaimon (11), Hlinason (4), Javi García (2), Justiz (2), Barreiro (2) y Benzing (7).



Lenovo Tenerife: Marcelinho (16), Salin (11), Sulejmanovic (6), Doornekamp (3), Shermadini (20) -cinco inicial- Yusta (6), Jenkins (3), Alex López (3), Guerra (4), Fitipaldo (6), Sergio Rodríguez (5) y Cavanaugh (8).



Árbitros: Aliaga, Manuel y Yasmina Alcaraz.



Incidencias: Príncipe Felipe, partido jugado a puerta cerrada.

Txus Vidorreta: “Nos queda por delante lo más bonito”

Txus Vidorreta, entrenador del Lenovo Tenerife, aseguró a la conclusión del partido ante el Casademont Zaragoza que “estamos contentos porque a nosotros nos queda lo más bonito de la temporada por delante y era muy importante finalizar el partido con las mejores sensaciones. Hemos ido creciendo durante el partido, hemos trabajo muy bien a nivel defensivo a partir del primer cuarto y eso nos ha dado confianza. Lo peor fue nuestros primeros minutos fallando unos cuantos triples”.

Luis Casimiro: “No podemos dar la imagen que hemos dado”

El entrenador del Casademont Zaragoza, Luis Casimiro, destacó tras la derrota de su equipo que no podían dar la imagen que habían dado y que le dolía “por el equipo y por el club”.

“Cuando Lenovo Tenerife se ha ido arriba en el marcador, no hemos sido capaces de seguir compitiendo y manteniendo el nivel que estábamos mostrando hasta ese momento, que ha sido hasta mitad del tercer cuarto, lamentó el entrenador manchego.

El Barça de Pau Gasol visita el sábado el Santiago Martín

El equipo de Txus Vidorreta cierra el próximo sábado, 19.45 horas, la fase regular recbiendo en el Santiago Martín al FC Barcelona, segundo clasificado. Con el cuadro catalán se espera que viaje Pau Gasol que volvería a Tenerife tras su exitoso periplo por la NBA donde ganó dos anillos con la franquicia de Los Angeles Lakers. Lástima que los aficionados tinerfeños no puedan disfrutar de un partidazo al jugarse a puerta cerrada por la pandemia de la Covid-19. Tenerife no está en el Nivel-1 y por tanto el choque se jugará a puerta cerrada. El Barça dará descanso a sus jugadores más importantes porque la próxima semana afronta la Final Four de la Euroliga.