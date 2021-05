El plante de los agentes a las pruebas de la Unipol pone en riesgo su existencia

Las pruebas para acceder a la Unipol se han convocado para este viernes. DA

El decreto de reorganización de la Policía Local de Santa Cruz, a través del cual la Unidad de Intervención de la Policía Local (Unipol) se integraría en el resto de la estructura de Seguridad Ciudadana como un grupo operativo más puede llevar aparejada más que esa integración, la desaparición del grupo como tal. Y es que, tal y como advierten desde los sindicatos, las condiciones laborales recogidas en ese decreto para los agentes que, voluntariamente, se presenten para cubrir las plazas de la Unipol, chocan frontalmente con el derecho a la conciliación de los agentes. Este rechazo ha provocado que la convocatoria para cubrir esos puestos fijada para este viernes, 21 de mayo, es más que probable que quede desierta, al menos esa es la recomendación que los sindicatos trasladarán hoy a todos los agentes que tenían intención de presentarse.

Y es que, según explican fuentes sindicales, la convocatoria de este viernes, viene forzada por la sentencia que en su momento ganó el sindicato CSIF sobre la forma en la que se accedía a la Unipol, que según defendían los sindicatos debían ser por mérito, capacidad y concurrencia pública, además de ser voluntaria, y no por designación directa, como estaba pasando hasa el momento que se denunció. Los tribunales les dieron la razón, por lo que ahora, para que las cerca de 40 plazas con las que cuenta la unidad sean cubiertas de forma ajustada a la legalidad, deben convocarse las pruebas pertinentes.

Las fuentes sindicales consultadas dan por rotas las negociaciones que se venían manteniendo en torno a la aplicación del decreto de reorganización, depués de que ayer, tras ser convocados de urgencia por la concejala de Seguridad, Evelyn Alonso, para analizar la negativa de los agentes a presentarse a las pruebas de este viernes, no consiguieran ningún cambio en la postura del Ayuntamiento en lo referente a las condiciones de trabajo de los miembros de la Unipol.

Las mismas condiciones para todos

Recuerdan desde los sindicatos que la Unipol, a pesar de su nombre, no es un grupo de intervención, por lo que las condiciones laborales de sus miembros deben ser iguales que las del resto de agentes de la Policía Local. El enfrentamiento que mantienen los sindicatos y la Concejalía de Seguridad estriba en que desde los mandos policiales se pueda cambiar el turno a los agentes de la Unipol, con solo 48 horas de antelación, lo que podría hacer que los agentes se vieran empatando servicios sin el descanso necesario, o sin la posibilidad de conciliar su vida laboral con la familiar.

Por otra parte, en lo que se refiere a la actuación de la Policía Local en la última semana en lo que a la COVID se refiere, las actas se han reducido notablemente tras levantarse el estado de alarma, con solo 65 propuestas de sanción. En concreto, se ha percibido un descenso en la cantidad de personas que han sido sancionadas por no usar la mascarilla, así como las fiestas en domicilio que también han bajado y en la celebración de botellones, son solo dos actos de este tipo.