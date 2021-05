El PSOE denunciará la Junta de la Sociedad Desarrollo

Sede de la Sociedad de Desarrollo en Santa Cruz de Tenerife / DA

Los matices son importantes, tanto, que pueden llevar a que un juzgado acabe dirimiendo si la devolución de los derechos a la concejala de Cs, Evelyn Alonso, como consejera de pleno derecho de la Sociedad de Desarrollo, se realizó de forma correcta. Y es que ayer, antes del comienzo del Pleno, se celebró la Junta General de la Sociedad de Desarrollo, junta que el PSOE defendió se había convocado como universal y no como ordinaria. El matiz es que, según defendió la exalcaldesa Patricia Hernández, para la universal era necesario que estuvieran presentes todos los partidos y que todos aceptaran la convocatoria. Pues bien, UP se ausentó del Pleno, por lo que ya no estaban todos los partidos, y el PSOE no dio “permiso” para que se celebrara. Con este tecnicismo, los socialistas pretendían que se suspendiera la convocatoria y se realizara una nueva ajustada a lo que quería hacer el Ayuntamiento, advirtiendo los socialistas que de llevarse a cabo la celebración, tomarían las medidas que consideraran oportunas, y que cada cual se atuviera a las consecuencias.

La Junta se celebró apoyada en el dictamen del secretario del Pleno que, en base a los estatutos de la Sociedad de Desarrollo, no del artículo invocado por los socialistas, dio su visto bueno. Así que Evelyn Alonso ya vuelve a ser consejera, aunque la figura de consejero delegado sigue recayendo en Alfonso Cabello.