La justicia ordena inhumar los cadáveres de los 24 migrantes de la patera de El Hierro

Imagen de los cadáveres en el Instituto de Medicina Legal. Sergio Méndez

La magistrada al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Arona (Santa Cruz de Tenerife), Sofía Elena Valdivia López, ha ordenado hoy la inhumación inmediata de los 24 cadáveres que permanecían en el Instituto de Medicina Legal de la provincia, desde hace tres semanas, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS la mañana de este miércoles, correspondientes a los pasajeros de la patera que fue avistada el lunes 26 de abril a 500 kilómetros de El Hierro.



La autoridad judicial ha dictado la orden de enterramiento tras recibir el informe de la Delegación de Canarias del Instituto Nacional de Toxicología en su sede de La Laguna, que determina que no es posible afirmar sin duda alguna que uno de los cadáveres corresponde al hermano de un varón que la semana pasada se comunicó con el Juzgado para reclamarlo como tal pariente desde el País Vasco.



El solicitante compareció el viernes de la semana pasada en sede judicial en Euskadi para someterse a una extracción de muestras de ADN y cotejarlo con los vestigios genéticos que se han extraído a los 24 cuerpos.

Toxicología ha certificado hoy formalmente ante la autoridad judicial que, al tratarse el reclamante de una persona que, según su propia declaración, sería únicamente hermano por parte de madre – no de padre – del fallecido, no se puede asegurar a ciencia cierta el parentesco con alguno de los fallecidos mediante pruebas de medicina forense. En consecuencia, no hay ninguna reserva legal para que la autoridad judicial

expida la orden de inhumación de los 24 cuerpos.

Esta decisión se había pospuesto para preservar los derechos de los posibles familiares de los fallecidos a reclamarlos.



La decisión judicial no cierra las vías a la persona que reclamó el cuerpo de su posible hermano a que en un futuro pueda reclamarlo si encuentra nuevas vías de probar el vínculo alegado: se le derivará a la Cruz Roja Española a fin de que sirva de enlace entre su familia y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en virtud del convenio suscrito entre esa organización y el Ministerio de Justicia de fecha 28 de abril de 2021, por si procediese realizar nuevos cotejos.