La Laguna celebra la (dis)capacidad con un festival accesible

El Teatro Leal de La Laguna acogió ayer la celebración del festival Celebrando la (dis)capacidad, una iniciativa del Ayuntamiento lagunero para conmemorar el Día Europeo para la Vida Independiente de las personas con discapacidad.

“Hoy [ayer] es el acto más inclusivo de la historia de La Laguna. Un acto que cuenta con presencia de intérpretes de lengua de signos, guías-intérpretes para personas sordociegas, mochilas sensitivas que permiten disfrutar de esta sesión en toda su plenitud y con toda una serie de materiales que nos permiten visibilizar la discapacidad y, sobre todo, la accesibilidad”, destacó el concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, antes del inicio del festival. En su inauguración también estuvieron el director general de Discapacidad y Dependencia del Gobierno, Miguel Montero, y la consejera de Acción Social del Cabildo, Marián Franquet.

“La Laguna se ha marcado como reto ser un municipio accesible y con este tipo de actos ponemos en valor esa demanda de la población de disfrutar en igualdad de oportunidades de las actividades que organice el municipio y, además, reivindicar el papel de la diversidad en los municipios del siglo XXI”, añadió Rubens Ascanio.

Un festival artístico y cultural totalmente accesible en el que participaron los artistas Sabotaje al Montaje, Laura Marrero, Roy Galán, Fabiola Socas y Carolina Abreu.

“Para mí es un placer estar aquí, en mi ciudad, y que un teatro como el Leal acoja esta jornada me parece que es un acto que hay que valorar y que me llena de orgullo. Así que encantado de poder poner mi sensibilidad aquí para hablar de las capacidades diversas, que no es que merezcan un lugar en el mundo sino que están en el mundo”, afirmaba el escritor y ensayista Roy Galán.

En el marco de este festival también se entregaron los premios del concurso de fotografía ‘Visibilizando la accesibilidad: capacidades e integración más allá de barreras’.