La Laguna pide a Telefónica el despliegue de fibra óptica para todos los hogares del municipio

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Innovación, ha solicitado a Telefónica que complete el despliegue de fibra óptica en el municipio. La concejala del área, Cristina Ledesma, y el secretario territorial de Canarias de Movistar Telefónica, Carlos Llorente, han mantenido recientemente un encuentro para abordar detalladamente el impulso de la cobertura total en aquellas zonas de Aguere que carecen de esta instalación, especialmente en la Comarca Nordeste.



La edil explicó que se han localizado una decena de calles, ocho de ellas en Valle de Guerra y dos en El Ortigal, en las que hay viviendas sin esta cobertura. “Desde el Consistorio hemos tendido la mano a esta compañía para facilitar el despliegue en estos puntos del municipio, ya que para nosotros es una prioridad que todos los vecinos tengan acceso a los mismos servicios”, resaltó Ledesma.



El motivo de que algunos tramos de calles no dispongan de fibra se debe, según informó Telefónica, a la negativa de algunas personas a dejar pasar el cable por la fachada de sus viviendas o por sus terrenos. La empresa siempre solicita permiso a los particulares y, si no se consigue esa autorización, no se puede realizar el despliegue, lo que provoca, “casi con toda seguridad”, que el hogar de este vecino o vecina y los de los siguientes en la línea de la vía se queden sin la fibra óptica.



Detectados los primeros puntos huérfanos, Cristina Ledesma solicitó a Telefónica que se trabaje en completar la instalación, “hasta lograr que el 100% de las viviendas del municipio dispongan de la cobertura de Movistar”. La edil, no obstante, es “consciente” de que se trata de una entidad privada, “rigiendo sus inversiones por criterios muy concretos”, y mostró su agradecimiento ante el compromiso adquirido para cumplir con ese objetivo “a medio plazo”.



Para impulsar este propósito, la concejala ofreció a la empresa su “total colaboración, apostando por el soterramiento del cable como solución”. Para favorecer su extensión bajo el suelo, “lo que también implica un menor impacto medioambiental”, la Corporación local “está dispuesta a asumir parte de la inversión necesaria, la relativa a estas obras en el terreno, para que la compañía solo se haga cargo del despliegue”. De igual forma, tendió la mano para agilizar las licencias y los permisos oficiales que sean necesarios para los trabajos futuros, así como para alcanzar acuerdos de cesión de uso de canalizaciones municipales subterráneas.

Petición a los vecinos

De manera paralela, la edil recomendó “encarecidamente a todos los vecinos y vecinas que transitoriamente, si reciben una solicitud de Telefónica para poder pasar el cable por su vivienda o terreno, firmen la autorización, ya que de ello depende el objetivo de ser el primer municipio en conseguir que toda la ciudadanía pueda disfrutar de la fibra óptica de Movistar”.



En la actualidad, un 84,52% de los hogares laguneros tienen la posibilidad de contratar la fibra de Movistar, cinco puntos porcentuales por encima de la media de la cobertura existente en la Isla, según datos del Ayuntamiento.