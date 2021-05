La Unipol, virtualmente fallecida tras quedar vacantes todas sus plazas

Evelyn Alonso asegura que la Unipol no desaparecerá. / DA

Son una veintena de agentes los que en estos momentos están adscritos a la Unidad de Intervención de la Policía Local (Unipol) de Santa Cruz, los mismos que, ayer, estaban citados a las pruebas que les iban a permitir oficializar su pertenencia a la citada unidad. No se presentó nadie. Esto ha obligado al Ayuntamiento de Santa Cruz a anunciar la reintegración de los agentes de la Unipol en el resto de grupos operativos de la Policía Local, puesto que no pueden permanecer en la misma debido a que existe una sentencia, que considera que la actual forma de adscripción no se ajusta a la legalidad. En ejecución de ese fallo se habían convocado las pruebas para formalizar la pertenencia de esos agentes a la Unipol, pero la falta de acuerdo sobre la disponibilidad horaria de los mismos, recogidas en el decreto de reorganización del cuerpo local que se dictó a comienzos de año, ha llevado a los interesados a no presentarse a las pruebas.



De esta forma, unos 20 agentes y seis mandos se reintegrarán de forma progresiva en el resto de grupos operativos, a medida que vayan terminando las comisiones de servicios por las que habían accedido a la Unipol, tanto forzosas como voluntarias, aunque la estructura se mantendrá. La concejala de Seguridad Ciudadana, Evelyn Alonso, señaló que, para decidir el futuro de la Unipol, próximamente arrancará un estudio de la relación de puestos de trabajo de la Policía Local de la capital, relación en la que está incluida la Unipol, y cuyo inicio se viene preparando desde hace unas semanas.



Admite la concejala que esta decisión es consecuencia de la falta de consenso respecto a las condiciones de acceso y permanencia de los miembros de esta unidad de la Policía Local, que “no va a desaparecer”, indicó la concejala.



La edil añadió que, “debemos analizar bien, primero estudiando la situación y actual y, después, negociando con las organizaciones sindicales cómo se accederá a la unidad y qué perfiles podrán acceder, siempre buscando la estabilidad de la propia Unidad y del servicio que presta”.



“Creo firmemente en la existencia de la Unipol”, indicó Alonso, “que en los últimos 17 años ha hecho un buen trabajo en las calles de la ciudad, trabajo premiado a nivel nacional e internacional, pero se inicia ahora un proceso de análisis y posteriormente de negociación para determinar cómo será la adscripción a esta unidad y en qué condiciones por parte de los agentes de la Policía Local”.



Mientras se realice dicho estudio, los actuales integrantes de la Unipol se integrarán en el resto de los grupos operativos de la Policía Local “por lo que cumpliremos con uno de los compromisos que tenemos con la ciudadanía y que nos trasladan los vecinos y vecinas de la ciudad, como es la mayor presencia policial en los barrios de la capital”, dijo Alonso.



Este vaciado de agentes de la Unipol, por tanto, deja sin funciones a esta unidad, lo que la convierte, como apuntó ayer el portavoz del sindicato Csif, Jesús Illada, “en una Unipol virtual”.