Los médicos especialistas de área van a la huelga exigiendo estabilidad en sus puestos de trabajo

Los médicos y facultativos especialistas que renuevan sus contratos temporales cada año y en los hospitales del Servicio Canario de la Salud reanudaron la huelga que convocaron en diciembre, tras cuatro meses de tregua en los que la Administración no ha dado una solución a su precaria situación.

En Las Palmas, el colectivo organizó una caravana que recorrió los dos hospitales y llegó a la sede de Presidencia del Gobierno, mientras que en Tenerife se concentraron en el Hospital Universitario de Canarias. La huelga continuará los días 10 y 11 de mayo, fecha en la que los tinerfeños saldrán en caravana.



Uno de los portavoces de la mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos, Sunil Lakhwani, señaló que “no queremos esta huelga, queremos una solución a nuestro problema sin que los pacientes tengan que pagar el precio. Nosotros esperamos que el Gobierno moviera ficha para no tener que convocar más días de huelga” pero no fue así. “Nos sentimos ninguneados, dimos una tregua para dar tiempo a encontrar una solución y lo que hemos encontrado es inoperancia, no hemos avanzado nada”.

Varias imágenes de la concentración de Facultativos en el exterior del Hospital Universitario de Canarias. | Bruna Ambrosio Varias imágenes de la concentración de Facultativos en el exterior del Hospital Universitario de Canarias. | Bruna Ambrosio



Mientras, Juan Antonio Martín reiteró que “nos sentimos maltratados. Junto con el resto de compañeros estamos todos los días frente al paciente, intentamos dar una atención de calidad, y nuestro jefe nos maltrata. No nos sirve que nos aplaudan o que inauguren un monumento en una rotonda, queremos estabilidad en los puestos de trabajo”. Hay compañeros que llevan hasta 20 años así, ya con 40 o 50 años, gente que se va a jubilar sin haber tenido una opción de acceder a una plaza porque ha tenido una oposición”.