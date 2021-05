Los médicos especialistas salen a la calle exigiendo una solución al abuso de temporalidad

Varias imágenes de la caravana organizada por los médicos Facultativos Especialistas de área de los hospitales públicos en abuso de contratos temporales que finalizó en la Subdelegación del Gobierno en Tenerife. Cecilia Rodríguez

Centenares de Médicos y Facultativos de Canarias se manifestaron ayer en caravana de vehículos por los municipios de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife reivindicando “la consolidación en su puesto de trabajo a todos aquellos facultativos y médicos especialistas que se encuentran en una situación de abuso de temporalidad”.

La comitiva en Tenerife partió desde el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y, tras pasar por el Hospital Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc), finalizó ante la Subdelegación del Gobierno. Por su parte, en Gran Canaria, los manifestantes se concentraron en el Insular.

El colectivo reactivó la huelga ante los incumplimientos del acuerdo con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, tras más de cuatro meses de tregua, esperando por una solución estatal, tal y como les habían asegurado, que no ha llegado, y sin una disposición activa ni voluntad de buscar una solución al problema por la Consejería.

Los portavoces del colectivo, Sunil Lakhwani y Juan Antonio Martínez, recordaron la elevada proporción de empleo temporal entre los facultativos especialistas de área hospitalarios, (2 de cada 3 médicos son temporales) y del índice de abuso de contratación temporal sucesiva (80% de los contratos temporales), y lamentaron que el Ejecutivo regional no se haya dirigido a ellos para ofrecer algún planteamiento. Los convocantes se congratularon del alto seguimiento de la huelga, entre el 70 y el 75%, y lamentaron los “servicios mínimos abusivos” por parte de las diferentes gerencias.

El colectivo continuará próximamente las jornadas de huelga hasta que “se nos de una solución definitiva”. “No entendemos por qué el Gobierno nos obliga a tomar estas medidas”. “Necesitamos una solución que acabe con la alta temporalidad”. La falta de respuesta de la Consejería de Sanidad la consideran “una falta de respeto”, no solo hacia ellos, “sino hacia los pacientes y los usuarios del Servicio Canario de la Salud. Les sorprende que no tomen una actitud proactiva para resolver este conflicto.