Ramis: “Los partidos no caen de nuestro lado por pequeños detalles”

Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, repasó la última hora de su equipo de cara al choque de mañana frente al Sabadell. /Sergio Méndez

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, compareció en la tradicional conferencia de prensa previa al trascendental partido de mañana, 13.00 horas, ante el Sabadell.

El tarraconense reconoció la trascendencia que tienen los puntos de cara a la permanencia.

“A la dificultad que supone cualquier partido de esta competición hay que añadirle ahora la trascendencia de los últimos partidos. Quedan ya solo cuatro y sumar tres puntos es un bálsamo para muchos equipos porque puedes posicionarte y salir de una situación apretada. Son puntos importantísimos para todos y el Sabadell está en una situación incómoda”.

Ramis habló de las líneas maestras que desea que cumpla su equipo en los cuatro partidos que restan por disputar hasta la conclusión de la competición.

“Hemos marcado un camino y es en el que ahora mismo nos sentimos fuertes. Hay muchas posibilidades para elegir con diferentes opciones, pero en el contexto en el que llegamos vamos a intentar hacer partidos completos y no cometer errores. Los pequeños detalles están marcando que los partidos no caigan de nuestro lado y hay que cuidar ese tipo de acciones para completar, de la mejor forma, la mentalidad del equipo. Vamos a tratar de poner al rival en las máximas dificultades posibles y eso pasa por no tener faltas de atención, ni despistes”.

La buena noticia en cuanto al capítulo de novedades de cara al choque de mañana es la más que probable vuelta del defensa Álex Muñoz. “De los que estaban en proceso de recuperación, podremos contar con Álex Muñoz. Lleva entrenando con el grupo durante toda la semana con buenas sensaciones y se incorporará al viaje. Puede ser que esté un poco justo para salir desde el inicio, pero si viaja es porque está en condiciones. Hoy cerraremos la convocatoria”.

El entrenador blanquiazul también dedicó unas palabras a la cantera, tras ser convocado el canterano Félix Alonso, y tras ejercitarse con el primer equipo a lo largo de la semana jugadores como Jeremy Socorro u Omar Jaiteh. “Siempre es importante la cantera. Todos los equipos la trabajan, pero no hay muchos jugadores de cantera en las primeras plantillas de Primera y Segunda División. La del Villarreal, por ejemplo, es extraordinaria y no hay muchos jugando con ellos. Esto sucede porque la dificultad de la competición es alta y el proceso de adaptación no es rápido. Todos los jugadores deben trabajar sin prisas y sabiendo que el proceso de formación necesita de un tiempo. En este club, seguro que trabajando en ese sentido pueden llegar oportunidades para que haya jugadores en el primer equipo”.

En cuanto a nombres propios valoró el rendimiento del delantero Joselu Moreno en lo que va de temporada. El técnico tarraconense, al igual que los aficionados blanquiazules, esperaban más del atacante de Cartaya. “No está teniendo suerte este curso. Las dos partes sentimos que le debemos algo a la otra. Es un chico muy inteligente y extraordinariamente trabajador. Ha agachado la cabeza y ha seguido trabajando ante las dificultades y eso es muy importante para unirse a la corriente del equipo. Cuando un jugador trabaja así, como hacen también muchos otros, intentamos darle la posibilidad de que nos pueda ayudar. Él sabe que está en deuda con el equipo porque siente que esta temporada no ha rendido por no haber tenido las oportunidades. Sigue intentando revertir una campaña torcida y eso es maravilloso, quede lo que quede”

Por último, el técnico blanquiazul echó un capote a su jugador Alberto Jiménez que no está pasando por su mejor momento tras su innecesaria expulsión ante el Almería y que hizo que el CD Tenerife jugara desde la primera parte en inferioridad numérica.

“Está disgustado por todo lo que ha sucedido. Han ido pasando los días y se ha ido rehaciendo a volver a trabajar con tranquilidad y sabiendo que todos van a ser importantes de aquí a final de temporada. El grupo ha intentado arroparlo y está intentando volver mentalmente a la dinámica del equipo”.

Hidalgo: “Tienen jugadores diferenciales en la categoría”

El entrenador del Sabadell, Antonio Hidalgo, habló sobre el partido de mañana en casa ante el Tenerife afirmando que “llega el momento de la verdad en que se decide todo y el equipo está fuerte”.

Para Hidalgo lo más importante es “estar concentrados todo el partido, vivir al máximo todo y aprovechar los pequeños detalles”.

Por último, tuvo palabras de elogios para su exequipo en su etapa de futbolista. “Seguramente ellos esperaban la semana pasada tener ya 50 puntos pero no es así. Cuentan con jugadores diferenciales en la categoría”.