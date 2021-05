Ramis: “Para renovar tienen que cambiar algunas cosas”

El partido de esta tarde ante el Real Oviedo quedó en un segundo plano en la conferencia de prensa telemática de Luis Miguel Ramis, previa al choque ante el conjunto asturiano. La mayoría de las preguntas de los medios estuvieron centradas en la continuidad o no del entrenador tarraconense la próxima temporada.



Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, repasó en la previa al choque con el Oviedo todo lo concerniente a su posible renovación. /CDT

El técnico blanquiazul se mostró ilusionado con la posibilidad de seguir en el banquillo, pero advirtió que hay condicionantes que pueden inclinar su decisión en un sentido o en otro.

“Quiero que todo se solucione y me da igual que sea antes o después del partido. En pocos días imagino que tendremos una respuesta a todo. Como toda negociación estamos buscando un punto de encuentro. Sin más. Tengo una idea, que la sabe el club desde hace tiempo y la hemos hablado varias veces. Hay que llegar a un punto de encuentro. He expuesto lo que, en mi humilde opinión, creo que confío que necesita el equipo y el club de cara a próximas temporadas. Es lo que creo de corazón y hay algunas cosas que tienen que cambiar. Eso está propuesto y en la medida que se acerque a los planteamientos, pues se llegará a un acuerdo o no. Agradezco las conversaciones y la conexión que he tenido con el presidente y la dirección deportiva. Todos queremos lo mejor para el Tenerife”.

El entrenador tarraconense reconoció que se siente valorado por el club y por el entorno en los meses que lleva entrenando al CD Tenerife.

“Estoy a gusto y me siento valorado por la gente y por el club. Pero ese valor también me lo tengo que ganar yo ganando partidos. Es lo que hemos buscado desde que llegamos aquí. El proceso está muy bien, pero todos lo que quieren es que el Tenerife gane. Es lo que hemos intentado generar para que todos tengan más confianza en nosotros. Los buenos resultados son los que refuerzan los mensajes y hacen que esos lleguen a la gente”.

El CD Tenerife cierra esta tarde (17.30) la Liga ante el Oviedo

El CD Tenerife se despide esta tarde, a partir de las 17.30 horas, de la temporada 2020-21 recibiendo en el Estadio al Real Oviedo, en un intrascendente partido al llegar ambos a la última jornada con los deberes hechos.

Los blanquiazules querrán cerrar el curso de la mejor manera con una victoria ante un rival que viene tocado por acontecimientos extradeportivos.

Ramis, que negocia su continuidad en el banquillo, aprovechará el partido para dar más protagonismo a jugadores como Suso Santana, que podría jugar su último partido como blanquiazul.

También se espera que los canteranos que han jugado menos dispongan de más minutos en el partido de hoy.