Santa Cruz activa el día 20 el primer Parque Ferial pos-COVID

Los feriantes llevan desde que se declaró la pandemia sin poder trabajar. / Sergio Méndez

El Carnaval es su gran momento. Norias, cochitos locos, caballitos, pero también puestos de comida rápida de todo tipo, un mar de negocios que componen las ferias de atracciones y los que la pandemia también se ha llevado por delante, con el agravante de que no han tenido, hasta ahora, la posibilidad de ir incorporándose a la nueva normalidad. Será en Santa Cruz, el próximo 20 de mayo, cuando los feriantes puedan empezar a ver la luz a final del túnel. Ese día, en el aparcamiento del Palmetum, casi una treintena atracciones abrirán sus puertas, hasta el 13 de junio, para quienes tengan tantas ganas como ellos de volver a sentir los que es una feria. Abrirá a las 17.30 horas y cerrará a las once de la noche, de lunes a domingo. Así lo avanzó a DIARIO DE AVISOS, el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, quien defendió que “el Ayuntamiento de Santa Cruz vuelve a ser punta de lanza en impulsar actividades que nos acerquen a la normalidad”. “Prueba de ello -continuó- es el espacio cultural estable que hemos abierto en el entorno de la plaza de España o la primera feria de artesanía de gran formato, con 73 artesanos, que se celebra en Canarias en la nueva normalidad, y ahora avanzamos con este Parque Ferial de Tenerife, en el que 118 personas van a poder trabajar a lo largo de casi un mes, en el entorno del Palmetum”.



Cabello asegura que se está trabajando no solo para generar interés en torno a eta vuelta a las actividades feriantes, sino que también para que se haga de forma segura, tanto en lo referente a las medidas COVID como en lo que se refiere a molestias para el entorno”. Así, en lo que respecta al sonido, explica el edil, “solo contarán con sonido tres o cuatro atracciones, y será el mismo hilo musical para todas, de forma que, tal y como está estipulado en la memoria de impacto acústico, el limite de sonido estará establecido en 85 decibelios”.



En cuanto al aforo con el que contará la feria, este será de 1.115 personas para el nivel 1 de riesgo; 836 para el nivel 2; y de 557 para el nivel 3; cerrando si se alcanzara el nivel 4 de riesgo. La trazabilidad de las personas que entran al recinto se realizará mediante un formulario de obligado cumplimento que se obtendrá al descargarse la entrada gratuita de acceso al recinto. Los datos que en él se recojan se guardarán durante un mes tras finalizar la feria.



Habrá 28 instalaciones divididas en 7 atracciones adultas y familiares; 7 infantiles; cuatro puestos de juegos de habilidad; y 8 de restauración y gastronomía.