Tras el caos del fin de semana, Simón admite que “nadie sabe lo qué pasará en España”

Fernando Simón

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, confía en que las fiestas de este fin de semana provoquen un “pico puntual” de contagios por coronavirus, aunque no descarta que pueda producirse una “cuarta ola” como consecuencia de estas celebraciones sin mascarillas y sin distancia.

“Hasta hace dos días hubiera dicho que podíamos esperar que continuara la tendencia descendiente de los últimos 10-12 días, que teníamos la oportunidad importante de no tener una cuarta ola, pero ahora mismo no lo sé, ni yo ni nadie en España puede saber cuántas personas van a volver a ingresar en las UCI”, ha advertido Simón este lunes en rueda de prensa.

En este sentido, Simón se ha mostrado “no enfadado pero sí decepcionado” al ver las imágenes de este fin de semana, de cientos de jóvenes celebrando el fin del Estado de Alarma en la calle sin cumplir las recomendaciones sanitarias.

“Como país vamos a salir mejores pero no quiere decir que todos, siempre hay gente que no pertenece al grupo de los sensatos. No estoy enfadado, sí decepcionado, mucho, probablemente hasta conmigo porque no he sido capaz de transmitir el mensaje a la población, ni a los medios de comunicación ni a los políticos”, ha señalado.

Aunque los mayores de 70 y 80 años están bastante inmunizados con la vacunación (el 97% de los mayores de 80 y el 44% de los mayores de 70 A 79, tienen puesta la pauta completa), Simón ha advertido de que estas celebraciones pueden tener un impacto mayor en los grupos “no vacunados”.

“Tengo la esperanza de que el impacto no sea muy grande a nivel general pero sí puede tenerlo en los no vacunados”, ha precisado. Además, aunque los más mayores estén vacunados, ha recordado que las vacunas no tienen una eficacia del 100% y hay cerca de un 10% de población vacunada que puede seguir enfermando por el Covid.

UNA NOCHE DE HACER “LO QUE LES DABA LA GANA”



Simón ha dicho que puede “entender” que “algunos tuvieran esas ansias” de “un momento de relajo, de hacer lo que les daba la gana”, pero les pide que, al menos, ahora sean “muy prudentes” y controlen mucho con quién y cómo se juntan en los próximos días.

“Puedo entender que algunos grupos necesitaran esa noche pero ahora que tengan el valor y la responsabilidad de controlar lo que vayan a hacer los próximos días”, ha reclamado.

Según ha recordado, el fin del Estado de Alarma “no era el fin del Covid, de los riesgos ni de las medidas prevención”. Actualmente, España sigue con incidencias de casi 200 casos por 100.000 habitantes y hay comunidades autónomas con más de 300. En cuanto a los fallecimientos, ha dicho que seguían descendiendo (entre 40 y 50 casos aproximadamente al día), pero ahora no sabe qué va a pasar.

También ha denunciado la utilización de toda la información relacionada con el Estado de Alarma y lo ocurrido en la noche del sábado al domingo “con fines que no tenían nada que ver con el control del coronavirus”.

MUY DURO PARA LOS SANITARIOS



Al ser preguntado por la reacción de los sanitarios por las celebraciones del sábado, Simón ha lamentado que “ha tenido que ser muy duro” para algunas personas que “se han dejado la vida, la salud” ver esas imágenes “desde la ventana de las UCI”.

“No estoy nada contento hoy, creo que se me nota. No me puedo imaginar cómo pueden estar los profesionales que están en una UCI saturada, viendo fallecer personas cada día en sus manos”, ha añadido.

En este punto, el experto le ha mandado todo su ánimo y su apoyo a los profesionales sanitarios y ha deseado que lo que se ha visto estos días “no vaya a traducirse en un incremento muy alto en la transmisión y que el impacto de lo que sea que venga no sea excesivo”.