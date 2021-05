Urbanismo aclara que el criterio insular prevalece sobre edificios catalogados con la caída del PGO de 2013

Edil de Urbanismo de Santa Crurz, Carlos Tarife. Fran Pallero

La Gerencia de Urbanismo ha dictado una instrucción aclaratoria sobre las normas que chocan con la aplicación del Plan General de Ordenación (PGO) de 2005. Según explica el edil de Urbanismo, Carlos Tarife, uno de los aspectos afecta a los inmuebles catalogados, de forma que todos aquellos que estaban recogidos en el PGO de 2013, que no están en el de 2005, deben seguir siendo considerados con los mismos valores patrimoniales. Para los que recogía el informe del Cabildo de 2010, y los que se incluyen en el Catálogo provisional, aún no aprobado, la orden es que se emitan los informes de conformidad con la ordenación urbanística en vigor. En cualquier caso, “siempre hay que preguntarle al Cabildo. Mientras no saquemos el nuevo Catálogo, en cualquier cuestión relacionada con la licencia de esos inmuebles, prevalece el criterio del Cabildo”, confirmó Tarife.

Otro de los aspectos que se aclara en la instrucción, que puede leerse en la web de Urbanismo, tiene que ver con las diferencias técnicas entre el PGO 2005 y la Ordenanza de Edificación, prevaleciendo siempre esta última. También se han abordado las cuestiones relacionadas con los cambios de uso destinados a vivienda, o la posiblidad de hacer piscinas en inmuebles en fuera de ordenación. En estos casos, prevalece lo dictado por el decreto que, en cada momento, reguló este tipo de actividades urbanísticas.