Urbanismo certifica que la calle Pedro Maffiotte debe demolerse

Carlos Tarife (PP). | Fran Pallero

Los incumplimientos “de libro” que sufre Cabo Llanos han sido puestos por escrito en un informe de la Gerencia de Urbanismo, un documento con el que se pretende dar respuesta a la demanda de la Junta de Compensación del Polígono Cepsa/Disa, que en 2018 solicitó su disolución, y que ahora la exige ante el juzgado a través de un contencioso-administrativo. Desde la Gerencia se han analizado todos los compromisos que la Junta de Compensación adquirió allá por 1992, cuando Cabo Llanos empezaba a despuntar como la dirección de la expansión de Santa Cruz, y se firmó un convenio con la Junta de Compensación con el Ayuntamiento de Santa Cruz para el desarrollo de la zona. Pero lo cierto es que, 30 años después, aunque se desarrollaron muchos de los compromisos, otros, según ha certificado la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz, no se han llevado a cabo. No tienen zonas verdes, ni tienen infraestructuras adecuadas a la población que ahora vive allí, e incluso algunas de las que se hicieron como la calle Pedro Maffiotte deben demolerse.

Así lo explicó a DIARIO DE AVISOS el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, quien defiende que la Gerencia no puede estar de acuerdo en la disolución de un ente que, según reflejan los técnicos municipales, no ha cumplido con los compromisos adquiridos. “Por parte de la Gerencia hay incumplimientos claros de la Junta de Compensación, en general de todos los propietarios, y se señalan algunos muy evidentes como, por ejemplo, el solar de la ermita de Regla, que es algo que tendría que estar terminado y a la vista está que no es así. Además, esta es una de las grandes peleas que tengo como concejal de distrito. una zona para la que me gustaría poder sacar un proyecto para terminarlo, ya veríamos quién lo ejecuta, pero al menos tener el proyecto”.

“El segundo incumplimiento es el que afecta a la calle Pedro Maffiotte Arocha, la que pasa por delante de las dos torres, paralela a la de Celia Cruz, y que afecta al solar de la Autoridad Portuaria, una calle que no debería existir, y que tiene que ser desmantelada para que se puedan urbanizar las parcelas de la zona”, añade. El siguiente de los incumplimientos tiene que ver con algunos viales peatonales “que no están ejecutados como procede y que señalamos como incumplimiento”. La última de estas promesas incumplidas tiene que ver con la calle Álvaro Rodríguez López, “que es la que pasa por delante del Centro Comercial Meridiano, sigue por delante de El Corte Inglés y desemboca en el Intercambiador, que hay que alinear según el planeamiento en vigor”.

Ciudad de la Justicia

Tal y como explica Tarife, quizá lo más importante que aporta este informe es que “por fin quedan despejadas las dudas sobre el solar que está en medio de las dos torres con respecto a la Junta de Compensación y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, ahora sí estamos en un momento administrativo oportuno para concluir ese estudio de viabilidad que estaba pendiente para realizar un posible parking o no en esa zona, con una plaza encima, con zonas verdes y un local social, tal y como demandan los vecinos”.

Otro hito importante lo conforma la futura Ciudad de la Justicia. “Entiendo que la operación de la Ciudad de la Justicia, a través del encargo que se ha hecho a Gestur, obliga a estudiar, junto con el Gobierno de Canarias, quién y de qué manera asume esos incumplimientos y los ejecuta. Por ejemplo, habrá qué ver si es posible alinear la calle Álvaro Rodríguez López con el planeamiento actual, cómo quedan los peatonales con la nueva infraestructura, o la zona verde en el entorno de la ermita de Regla, que hay que ejecutarla sí o sí”. Recuerda Tarife que “se va a suspender el planeamiento para la construcción de la Ciudad de la Justicia que va a ejecutar el Gobierno de Canarias, pero hay unos incumplimientos en la zona que el documento de debe incluir. Lo que está claro es que la Ciudad de la Justicia puede ser el elemento para dar una solución definitiva a todos los problemas que tiene Cabo Llanos en la actualidad”.

Preguntado el edil por la moción que en 2018 aprobó el Pleno para estudiar si se podía reclamar a la Junta el 10% del aprovechamiento urbanístico que conlleva este tipo de actuaciones, y que consiste en aportar suelo para dotaciones públicas o el dinero equivalente, el edil señala que “los técnicos de la Gerencia lo han descartado. Establecen que no cabe la exigencia del aprovechamiento urbanístico, no ven el motivo”.

En 1992 se firmó un acuerdo con la Junta de Compensación formada por los propietarios del polígono Cepsa/DISA. Recinto Ferial, Parque Marítimo, los centros comerciales o las torres son algunas de las edificaciones que se levantaron.