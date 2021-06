“Me quedaré tranquilo con Valleseco cuando se abra al baño”

El alcalde, José Manuel Bermúdez, admite estar satisfecho pero no tranquilo hasta que se termine la obra. / F. Pallero

José Manuel Bermúdez llegó por primera vez a la alcaldía de Santa Cruz en 2011, y lo hizo con un programa electoral en el que, la playa de Valleseco era una de sus promesas. Una década después, hoy, esa promesa comienza a ser una realidad. La puesta de la primera piedra de las obras que van a transformar el frente litoral de Valleseco es el inicio de un camino del que, como avanza el alcalde, estará muy pendiente en los dos años que quedan por delante. “Aprendí a nadar en ese litoral y sigo bañándome allí cada fin de semana. Voy a correr y termino con un baño. Así que estoy contento porque se continué con el procedimiento, pero lo cierto es que me quedaré tranquilo cuando vea el resultado de una zona de baño rehabilitada”. Bermúdez admite que el paso de hoy es “importante”, pero, “no podemos olvidar que es muy compleja, con diques en el mar, con edificios alrededor como la torre de salvamento o el Centro de Deportes Marinos de Tenerife, que el Cabildo también tiene que rehabilitar, o la vía de servicio de la Autoridad Portuaria, así que hay que estar muy pendientes de lo trabajos para que avancen a buen ritmo”.



Como alcalde reconoce que es “una satisfacción que por fin empiecen las obras”, pero también es el momento para mirar atrás, y ver todos los obstáculos que este proyecto, que se inició en 2006 con el concurso de ideas del que salió Sol y Sombra, de los arquitectos Casariego y Guerra, ha ido superando desde entonces. “ Estoy contento porque al menos se va empezar con la primera fase de la obra, ya que la segunda fase, la de colocar arena en la playa ni siquiera se ha contemplado todavía”, recuerda el regidor.



Para Bermúdez esta obra supondrá un cambio fundamental en esta parte de la ciudad. “Es una primera fase que va a poner en valor toda una zona que no se estaba usando para el baño, y además, con un convenio paralelo con la Autoridad Portuaria, se va a dignificar la parte de la playa Acapulco y de El Bloque , con otra actuación que está en torno al medio millón de euros. Calculo que, entre la actuación grande que empieza mañana (por hoy), y la otra más pequeña, en dos años, tres, podremos tener un kilómetro de litoral apto y digno para el baño, muy cerca del núcleo urbano de Santa Cruz al que se puede ir caminando, en bicicleta, paseando, corriendo, en transporte público. Para mi es una satisfacción aunque al mirar para detrás y repasar todas las dificultades que se tuvo que superar también da muestra de lo enrevesada que puede llegar a ser la administración”.



Preguntado por si Valleseco es el ejemplo de esa excesiva burocratización que tantas veces ha denunciado, Bermúdez enumera los contratiempos que esta obra ha tenido que ir superando. “Solo con detallar algunos hitos es más que suficiente para comprobar lo mucho que se tarda en arrancar proyectos como estos. Uno de esos hitos por ejemplo fue el informe de impacto ambiental que tenía que hacer el Ministerio de Fomento, tenía 24 meses para hacerlo, y los agotó. Informó en el último mes del plazo y lo hicieron de forma condicional”.



Otro de esos hitos, recuerda el alcalde, fue el contencioso entre la Autoridad Portuaria y el Gobierno de Canarias a cuenta de la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de las naves carboneras y de todo su entorno. “Ese contencioso supuso un retraso del proyecto de casi cuatro años. Primero fue al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y terminó en el Supremo. Durante esos cuatro años, cuando yo iba a Madrid a hablar con Costas, me decían que no querían decir nada hasta que no se pronunciara el tribunal”. Y cuando eso ocurrió en 2017, “Costas me dice de forma clara, que no van a poner un euro en la rehabilitación de la playa. Salí de allí y públicamente le pedí a mi partido, CC, que no apoyara el presupuesto de Mariano Rajoy. Se montó un buen revuelo, pero el presidente del Gobierno de Canarias entonces, Fernando Clavijo, reaccionó y me dijo que el dinero que no pusiera Costas, lo pondrían el Gobierno canario y el Cabildo. Fruto de ese compromiso hoy se puede hacer la playa, porque la obra que se inicia mañana (por hoy) se hace solamente con los fondos que aportan las administraciones canarias, que aprobaron unos convenios que dotan de financiación a la obra”.



Bermúdez no se quiere olvidar de que, además, “tuvimos que hacer un Plan Especial del Litoral de Valleseco porque la ordenación urbanística del PGO y el Plan Especial del Puerto, no permitían hacer la obra”.

Admite el regidor municipal que “han sido muchas vicisitudes y, francamente, nunca se debió tardar tanto, en un proyecto como este, con tal consenso ciudadano, y apoyo institucional”. No se quiere olvidar Bermúdez de los vecinos. “Ha sido fundamental que la Plataforma en Defensa de la Playa de Valleseco, siempre haya estado ahí, y yo tengo que decir que he tenido una relación de información fluida con ellos. Cada vez que se producía un hito importante se lo he comunicado, y ha habido siempre cierto consenso, tanto en las reuniones oficiales como en los contactos oficiosos, cuando me he encontrado con ellos por la calle o en Valleseco”. “Me alegro de que estén presentes en todo este recorrido y les pediría que se mantengan durante la ejecución de las obras, vigilando que se hagan como se tiene qué hacer”, añadió.



Preguntado por el papel del Ayuntamiento una vez que se inicie la obra, responde el regidor municipal que la principal labor será la de vigilar que todo se hace bien. “Nosotros vamos a estar muy vigilantes de la obra. Hay una comisión de seguimiento, y vamos a estar pendiente de que la ejecución, las calidades, el desarrollo de la obra, sean estrictamente el que se estableció en el proyecto”.



En cuanto a la fase 2, la de poner arena en la playa, es algo que no está en la mano del Ayuntamiento por ahora. “Ahí hay un problema. Esa zona es zona portuaria, y, desde el momento en que el Puerto quiera desafectar esa zona, inmediatamente es competencia de Costas. Habría que consultar con ellos si están dispuesto a asumir el resto del proyecto, porque creo que llegará algún momento en el que Costas decida invertir en Santa Cruz de forma directa, y no lo siga haciendo a golpe de temporal, como hasta ahora”.

Primera piedra

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife acogerá hoy, a las nueve de la mañana, el acto protocolario de colocación de la primera piedra de las obras de Defensa y Ordenación de la Zona de Charcos del Área Funcional de Valleseco. Intervendrán el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; el presidente del Cabildo, Pedro Martín; el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana; el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez; el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo y el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos González. También intervendrá la Comisión de Defensa de la Playa de Vallesec.

La Plataforma de Valleseco: “Es una conquista de la lucha vecinal”

Si hay un colectivo al que hay que agradecer que se haya llegado hasta hoy, ese es el de la Plataforma en Defensa de la Playa de Valleseco. Más de 30 años de lucha vecinal, de carteles, de campañas, de protestas, de reuniones, han hecho que los vecinos, pero también otros colectivos de la Isla, en protagonistas de lo que consideran “un éxito”. Javier González es la cara visible de este colectivo conformado por múltiples personas. Ayer mostraba su satisfacción por este logro conseguido gracias “a la implicación de distintos sectores de la sociedad”. Recuerda como, a lo largo de estos años, han conseguido implicar a empresas, a la universidad, a los militares, a los grupos del Carnaval y así un largo etcétera. “Es una conquista del movimiento vecinal en defensa de un proyecto público para uso público”, porque recuerda González, que alguna vez si quiso privatizar el uso de la zona.



Desde la Plataforma no quieren olvidarse del apoyo recibido de otros movimientos sociales como el más reciente, el de Salvar La Tejita, o el apoyo del que fuera alcalde de Vilaflor, José Luis Fumero que, en plena lucha para evitar el paso de las torres de alta tensión por su municipio, tuvo tiempo para dar su apoyo a la lucha de los vecinos de Valleseco por su playa. También se acuerda del apoyo de artistas como Elizabeth Friend, “que nos ha hecho toda la imagen de la Plataforma de forma altruista”. González también agradece a los periodistas el apoyo mostrado durante estos años al hacerse eco de su lucha.