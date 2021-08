Pepe Dámaso: “Mi deseo es que todos seamos hermanos entre Islas”

El pregonero, junto a los priores de la Basílica y al grupo de Gobierno de Candelaria / SHEILA TORRES

El artista canario Pepe Dámaso (88 años) fue el encargado de llevar anoche, a través de la Televisión Canaria, el pregón de las fiestas de la Virgen de Candelaria, Patrona General del Archipiélago Canario, a todos los hogares de las Islas, después de ser grabado en el altar de la Basílica junto al trono de la Morenita.



El rector de la Basílica y prior de los Dominicos, José Ramón Enjamio dio la bienvenida al pregonero, Pepe Dámaso, y a todas las personas asistentes presencialmente y a través de la tele: “La Villa de Candelaria es un punto de encuentro para el amor y la fe a nuestra Virgen Morenita, pero también es un punto de salida, como recuerda siempre nuestro ilustre pregonero, porque es un punto de peregrinación donde se acerca el amor de la Madre a todos los canarios de las ocho islas y aquellos que se encuentran en otros lugares, pero la invocan desde el corazón. Además, debo resaltar que este año estamos celebrando los 800 años del tránsito de nuestro padre Santo Domingo, fundador de los Dominicos, Santo Domingo de Guzmán. Por ello, permítanme recordar a todos aquellos que nos han dejado víctimas de esta pandemia que aún nos sigue azotando, que tengamos en este encuentro a los pies de La Morenita un recuerdo a todos sus familiares y amigos, y por supuesto, un recuerdo por todos los sanitarios que hoy siguen luchando incansablemente contra el virus”.

Seguidamente, la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, explicó la vinculación de Pepe Dámaso con la localidad y señaló que en este 2021 el municipio “extiende su alfombra de arena y maresía para recibir el pregón, la obra y la presencia de una leyenda viva del arte. Un personaje imprescindible de la construcción artística canaria que se reencuentra con el atractivo y la fe de la Virgen, cuando se cumplen 70 años de la venta de su primer cuadro y la organización de una primera exposición en su Agaete natal”. Brito le transmitió una cálida acogida: “Bienvenido a la luz de la candela que bendice tu generosidad con esta aldea mariana y con el pueblo canario, al que has donado todo tu patrimonio artístico. Bienvenida tu pugna estética y personal contra la muerte, tus icónicas calaveras. Bienvenida tu modernidad, tu lucha, tu reafirmación. Bienvenido tu semblante, tu risa, tu carisma, tu enseñanza y tu ejemplo. Necesitábamos una luz en tiempos de pandemia y Chaxiraxi la ha enviado”, concluyó.

El maestro Dámaso tomó la palabra y destacó, mostrando a los espectadores el pañuelo y el báculo que creó pensando en Candelaria y de cómo surgió la idea, “un día viendo la televisión vi los pies de los peregrinos que caminaban con tanta fe que quise crear una identidad que los caracterizara, que pudieran lucirlo con naturalidad; es la luz de la Virgen la que ha querido que ,17 años después, yo vuelva a Candelaria, a pesar de mi enfermedad. El arte no es fácil. Me encuentro de pronto con que me invitan a que les hable de las fiestas, de la Patrona de Canarias y queriéndome informar la historia en tan larga y tan hermosa que no podría resumirla, solo puedo contarles que estoy muy feliz de estar en la Basílica”.

Dámaso explicó el vínculo artístico de la Basílica, diseñada por el arquitecto Marrero Regalado y continente de las obras de José Aguiar, que no han seguido las vanguardias, sino han construido su camino expresando el arte a través de los estilos que sentían y les llenaban.

“Con mi bastón, mi pañuelo y mi deseo de que todos seamos hermanos entre Islas, debo confesar aquí que emoción como la que tuve en mi centro, en La Isleta, cuando vino el Prior de la Basílica, y vi a la alcaldesa de Candelaria, a mi alcalde que apenas conocía de la ciudad, al alcalde de Teror, que yo sé que hay ese pique entre ellos, y vi que todos estaban entregados, con una alegría, con una pasión y un entusiasmo ecuménico que creo que es por donde tiene que ir el mundo, un Dios de todos, un Dios que nos consuele y que nos dé la paz y que, en este momento difícil del coronavirus, nos haga más buenos, más solidarios y más cariñosos en el Archipiélago. Muchas gracias que Dios los bendiga a todos”, finalizó.

El broche de oro fue la actuación musical con voces de Fabiola Socas, Ayatimas Brito, Ayla Rodríguez y Zaida Almeida con repertorio exclusivamente creado para este acto, que anoche pudieron ver todos los canarios a través de la televisión.

En 1714 se cambió de febrero a agosto

La festividad de Candelaria se celebra en todo el mundo el 2 de febrero, como la Virgen de las Candelas que anunció al Señor. Una fecha que hasta 1714 se mantuvo inalterable como el gran día de la Patrona de Canarias. Ese año, la muerte, por congelación, de cinco mujeres que peregrinaban desde el norte de la Isla determinó que los padres dominicos trasladaran la gran fiesta al 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, según relata Octavio Rodríguez, cronista oficial de Candelaria y Güímar.

Ayer, en Onda Tenerife, el cronista recordó que en aquellos años, y más en febrero, “las nevadas eran copiosas en la Isla, donde eran habituales los pozos de hielo”. Rodríguez, ante la ola de calor de este fin de semana, no dudó en pronosticar que “igual con esto del cambio climático tengamos que volver a cambiar y peregrinar de nuevo en febrero”, algo en lo que coincidió con el prior.

El colectivo guanche de Malpaís, frente al Ayuntamiento Viejo / SHEILA TORRES

Ceremonia Guanche y La Luchada por televisión

Este 2021 Candelaria revive a través de la televisión las tradiciones de las fiestas en honor a la Virgen de Candelaria en un programa muy emotivo que se emite a las 21.30 horas en Televisión Canaria. La piel de la fe es el documental que se ha realizado en esta oportunidad para divulgar y mostrar la fe que cada año acompaña a las personas participantes en la Ceremonia Guanche, una representación simbólica llena de respeto, ilusión y sensibilidad por preservar la identidad canaria.

Asimismo, desde el Consistorio se ha apostado por retomar también La Luchada, un clásico de agosto, con una representación de luchadores del municipio. El deporte vernáculo vuelve a Candelaria y a la televisión después de un año complejo debido a las restricciones de la crisis sanitaria.

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, y el concejal de Fiestas, Identidad Canaria y Patrimonio Histórico, Manuel González, invitan a la ciudadanía a disfrutar del municipio y sus arraigadas tradiciones a través de la tele. “Los protagonistas son nuestros vecinos, aquellos que con su devoción y cariño hacen posible las fiestas. Agradecemos enormemente la participación de todos los colectivos que podrán ver en el programa, porque contribuyen a nuestra meta de este 2021: que no se peregrine a Candelaria, pero cada persona pueda sentir cerca a la Patrona”, apuntan.